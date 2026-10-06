Liguria. Una saccatura Atlantica è pronta ad interessare il Sud della Francia e successivamente le regioni Tirreniche. Primi segnali di peggioramento attesi nella giornata di martedì sulla nostra regione, seguiti dal passaggio frontale nella seconda parte di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: precipitazioni residue, al più moderate, saranno possibili sulle coste Savonesi tra nottata e prima mattinata, seppur in rapido esaurimento dopo l’alba. Ciel sereni o al più poco nuvolosi sul Centro-Levante. Nel corso delle ore centrali nuvolosità in aumento nelle aree interne, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio nel corso delle ore pomeridiane; Possibili interessamenti costieri tra Genovese e Savonese, in veloce spostamento verso l’entroterra. Più asciutto sulla Riviere con annuvolamenti pomeridiani e piovaschi confinati alle vallate interne. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Venti: deboli o al più moderati da Est/Sud-Est sulle coste Savonesi ed Imperiesi, mentre risulteranno deboli di direzione variabile nelle aree interne e sul Centro-Levante costiero per l’intero periodo.

Mari: poco mossi sui bacini del Centro-Levante; Mossi a Ponente con possibili locali rinforzi al largo delle coste Imperiesi in mattinata.

Temperature: minimi in lieve aumento sotto costa. Massime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nelle aree interne interessate dai fenomeni. Costa: min: +17°C/+23°C – max: +21°C/+26°C; interno: min: +6°C (fondovalle versanti padani orientali)/+15°C – max: +18°C/+25°C.

MERCOLEDì 7 OTTOBRE: atteso il transito di un fronte di matrice Atlantica: interessato l’imperiese già in mattinata con precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio o temporale; Più asciutto sul Centro-Levante, dove il passaggio interesserà la seconda parte di giornata. Possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità tra Genovese orientale e Spezzino in serata, supportati da una convergenza al suolo, in rapido spostamento verso Est [Previsione incerta – Aggiornamenti nel prossimo bollettino]

Venti: moderati dai quadranti meridionali in mattinata su tutti i settori. Rotazione ai quadranti settentrionali tra tardo pomeriggio e serata sui versanti marittimi Savonesi, con possibili rinforzi fino a forti dopo il tramonto.

Mari: poco mossi o localmente mossi sotto costa. Generalmente mossi al largo.

Temperature: in generale diminuzione, specie nei valori massimi.

GIOVEDì 8 OTTOBRE: giornata ancora dominata da condizioni di instabilità, con due possibili passaggi: Il primo in mattinata con interessamento dei settori costieri da Ovest verso Est e il secondo, a sfondo temporalesco, in sconfinamento dalle aree interne verso il settore centrale (da confermare).

Ventilazione: in rapido rinforzo pomeridiano di Libeccio. Mari: molto mossi o agitati con onda lunga di Libeccio in serata. Temperature: in lieve ed ulteriore calo. [Aggiornamenti nel prossimo bollettino – Seguire i prossimi aggiornamenti]