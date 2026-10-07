Liguria. Una saccatura di origine nord-atlantica sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo. Pertanto anche la nostra regione sarà interessata da questa perturbazione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: venti tesi o a tratti forti da nord-nord est sul centro-ponente della regione, da sud-est a levante. Possibili temporali anche di forte intensità su Imperiese al mattino in spostamento sul centro-levante della regione a partire dal pomeriggio

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino nuvolosità compatta si concentrerà soprattutto sul centro-ponente della regione con i primi fenomeni anche a carattere temporalesco che andranno ad interessare soprattutto l’Imperiese. A levante cielo poco nuvoloso o al più nuvoloso. Nel corso del pomeriggio i fenomeni temporaleschi andranno a concentrarsi maggiormente sul centro-levante della regione dove a tratti potranno essere anche di forte intensità, mentre in serata solo il levante verrà interessato dai fenomeni.

Venti: tesi o a tratti forti da nord-nord est sul centro-ponente della regione, da sud-est a levante. Mari: generalmente mosso.

Temperature: minime per lo più stazionarie, massime in calo. Costa: min: +17°C/+21°C – max: +19°C/+23°C; interno: min: +6°C (fondovalle versanti padani orientali)/+15°C – max: +16°C/+19°C.

GIOVEDì 8 OTTOBRE: al mattino ancora parecchio instabile specie a levante dove sono attesi dei temporali mentre sul centro ponente possiamo aspettarci anche qualche schiarita di passaggio. In serata nuovo aumento dell’instabilità specie nei versanti interni di Savona e Imperia [Previsione incerta – Aggiornamenti nel prossimo bollettino]

Venti: tesi o a tratti forti da sud-ovest. Mari: mosso con moto ondoso in graduale aumento. Temperature: in generale diminuzione, specie nei valori massimi.

VENERDì 9 OTTOBRE: giornata ancora dominata da condizioni di instabilità, con possibili altri fenomeni temporaleschi. Ventilazione: in rapido rinforzo da nord. Mari: molto mossi a levante al mattino con moto ondoso in graduale calo. Temperature: stazionarie. [Aggiornamenti nel prossimo bollettino – Seguire i prossimi aggiornamenti]