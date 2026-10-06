“Mercoledì Zonta”: in provincia di Savona quattro incontri dedicati al tumore al seno

Liguria. Tornano, dal 7 ottobre, gli appuntamenti con la campagna informativa “Mercoledì Zonta – Parliamo di tumore alla mammella”, promosso dallo Zonta Club Alassio-Albenga, con la partecipazione dei professionisti di ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2.

Quattro appuntamenti nel mese di ottobre, ad Albenga, Andora, Garlenda e Laigueglia, per affrontare diversi aspetti del tumore al seno, dalla prevenzione e diagnosi alla terapia, fino alla psicologia e alla gestione della fragilità ossea nel paziente oncologico. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 17.30. Moderano le dottoresse Antonella Garnero, presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga e la giornalista Monica Napoletano.

“Questi quattro appuntamenti rappresentano un’importante occasione per mettere a disposizione della cittadinanza competenze professionali diverse e affrontare il tumore della mammella nelle varie fasi del percorso, dalla prevenzione e dalla diagnosi alla cura, fino agli aspetti psicologici e riabilitativi. La partecipazione dei professionisti dell’Area 2 testimonia l’attenzione verso un’informazione sanitaria corretta e accessibile e verso un approccio multidisciplinare alla presa in carico delle pazienti”, dichiara la dott.ssa Monica Cirone, Direttore di Area 2 di ATS Liguria.

“Come medico dell’Area 2 e presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga considero particolarmente significativo poter mettere in relazione l’esperienza dei professionisti sanitari con l’attività che Zonta svolge sul territorio a favore delle donne, in ogni ambito della loro vita, anche in momenti delicati come quelli della cura – sottolinea la dott.ssa Antonella Garnero – Quest’anno il programma dei “Mercoledì Zonta” permette di affrontare il tumore della mammella da punti di vista differenti, coinvolgendo le professionalità che intervengono nei diversi momenti del percorso”.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 ottobre ad Albenga, presso l’Auditorium San Carlo, in via Roma 70, sul tema “La prevenzione e diagnosi”. Interverranno la dott.ssa Antonella Maritano, radiologa della Breast Unit; la dott.ssa Alessandra Franco, responsabile della Segreteria Organizzativa Screening ATS Liguria; e la dott.ssa Veronica Errigo, direttore sostituto della Struttura Complessa Anatomia Patologica.

Mercoledì 14 ottobre, a Palazzo Tagliaferro ad Andora, l’incontro sarà dedicato a “La terapia: il ruolo del lavoro di squadra”. Parteciperanno la dott.ssa Cinzia Naso, oncologa della Breast Unit della Struttura Complessa Oncologia del Presidio di Ponente; la dott.ssa Luisa Reggiani, chirurga senologa della Breast Unit della Struttura Complessa Chirurgia Generale a indirizzo oncologico; e la dott.ssa Francesca Vallerga, radioterapista della Breast Unit. Moderano Antonella Garnero e Monica Napoletano.

Il terzo appuntamento si terrà mercoledì 21 ottobre a Garlenda, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, Borgata Ponte 41, con il titolo “La psicologia: prendersi cura della persona oltre la malattia”. Interverranno il dott. Giovanni Luca Arescaldino, psicologo della Struttura Semplice Dipartimentale Psicologia Clinica, e la dott.ssa Graziella Cavanna, psicologa e docente di psico-oncologia per PALLIO – Centro Studi Cure Palliative e Assistenza Oncologica – esperta di postraumatologia. Moderano Antonella Garnero e Monica Napoletano.

Il ciclo si concluderà mercoledì 28 ottobre a Laigueglia, presso Palazzo Semiur, in piazza San Matteo, con l’incontro “Il percorso fragilità ossea nel paziente oncologico: il fisiatra e l’odontoiatra”. Interverranno la dott.ssa Antonella Garnero, medico fisiatra dell’Area Sociosanitaria Locale 2, componente della Breast Unit e presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga, e la dott.ssa Margherita Manca, medico chirurgo specialista in Odontoiatria e libera professionista. Modera la dott.ssa Monica Napoletano.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio di ATS Liguria e i Comuni che ospitano gli incontri. Per informazioni: Zonta Club Alassio-Albenga, tel. 338 4697465, e-mail zontaalassio@tiscali.it, sito www.zontaalassioalbenga.it.