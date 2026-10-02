Mercato Riviera delle Palme a Varazze, Castagnata a Campochiesa, Festa del Tartufo a Millesimo: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il Mercato Riviera della Palme approda a Varazze, Castagnata a Campochiesa, a Celle c’è il festival del cinema indipendente, a Millesimo la Festa Nazionale del Tartufo, ad Albenga le auto storiche di Ruote D’Epoca, Antonio Ornano apre la stagione teatrale del Sacco, nuovo appuntamento col Festival Internazionale di Musica di Savona, a Finale il Festival Italiano della maglia, c’è anche la nuova edizione di “Bonsai in fortezza”. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME FA TAPPA A VARAZZE

Domenica 4 ottobre, a Varazze, appuntamento con la tredicesima tappa del tour 2026 del Mercato Riviera delle Palme. Dalle 8 alle 19.30 i migliori ambulanti della Liguria offriranno una giornata di shopping a cielo aperto.

Il mercato sarà allestito in viale Nazioni Unite che sarà “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

CASTAGNATA A CAMPOCHIESA

Profumo di caldarroste, piatti della tradizione, convivialità e riscoperta del territorio. Domenica 4 ottobre 2026 torna a Campochiesa d’Albenga l’appuntamento con “Castagnata… e tanto altro!”, manifestazione che animerà il borgo per un’intera giornata, dal pranzo fino alla sera.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Albenga, prenderà il via alle ore 12 con il pranzo in piazza, mentre dalle 14 inizierà ufficialmente la castagnata.

La particolarità della manifestazione sarà ancora una volta la possibilità di passeggiare tra le vie di Campochiesa fermandosi nei diversi punti gastronomici allestiti nel borgo, ciascuno dedicato a differenti specialità.

Alla “Cantina dü Priu” si potranno trovare polenta e gnocchi accompagnati da ragù, sugo di funghi o sugo di zucca, oltre alle trippe. Al “Giardin dü Preve” spazio invece a salsiccia, panfritto, panfritto con Nutella, patatine fritte e crêpes. “Ü Gumbu” proporrà dolci assortiti e caffè, mentre alla “Ciassetta” saranno protagoniste farinata gialla e panizza. Non mancherà naturalmente il punto dedicato alle protagoniste della giornata: ai “Marroni dü Priu” verranno servite le immancabili caldarroste. Birra, vino, bibite e acqua saranno invece disponibili al punto “Ü Pussu”.

La giornata non sarà però dedicata soltanto alla gastronomia. Alle 15.30 è prevista una visita alla cappella di Morteo, seguita da una merenda, offrendo ai partecipanti l’opportunità di affiancare ai sapori autunnali anche la scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio.

Alle 18 sarà quindi il momento della cena, mentre la conclusione della manifestazione è prevista per le 21.

La “Castagnata… e tanto altro!” si conferma così come un’occasione per vivere Campochiesa in una veste di festa, riscoprendo ricette, luoghi e atmosfere della tradizione locale in una giornata pensata per residenti e visitatori.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre a Campochiesa d’Albenga, con fulcro della manifestazione in piazza della Chiesa e punti gastronomici distribuiti nel borgo.

Qui il programma completo della manifestazione

A CELLE IL FESTIVAL DEL CINEMA INDIPENDENTE

Il cinema indipendente torna protagonista a Celle Ligure. Dal 30 settembre al 4 ottobre uno dei borghi più amati della Liguria ospiterà la 14ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente: cinque giornate di proiezioni e incontri dedicate al cinema d’autore e alle produzioni indipendenti, con particolare attenzione alle opere ancora inedite in Italia. La rassegna nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al cinema d’autore e, allo stesso tempo, favorire il confronto tra chi i film li pensa, li realizza e li porta nelle sale. Accanto al programma culturale si svolgerà il Liguria Film Market, dedicato agli operatori e allo sviluppo di nuove collaborazioni nel settore audiovisivo.

“Iniziative come questa sono particolarmente importanti, perché mettere attorno allo stesso tavolo produttori, imprese, operatori, Film Commission e realtà internazionali significa creare connessioni che possono trasformarsi in progetti concreti e nuove opportunità di mercato – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria sta da tempo lavorando per rafforzare la filiera dell’audiovisivo, con misure, come quelle attualmente attive da un milione e 750 mila euro, dedicate all’attrazione delle produzioni nazionali e internazionali e al sostegno delle produzioni locali che possono accompagnare la crescita del comparto”.

Qui il programma completo della manifestazione

A MILLESIMO LA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO

Tutto pronto per la XXXIV Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, attesissimo evento che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre organizzato dal Comune, membro storico dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo con il patrocinio e il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Regione Liguria con l’agenzia InLiguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, della Pro Loco locale, del Parco Naturale Regionale di Bric Tana e del sodalizio Millesimo Vive Arte&Storia. L’inaugurazione ufficiale con la sfilata e la rievocazione storica sarà sabato 3 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Italia dove si terrà il taglio del nastro con le Autorità, seguito dal corteo dei Tartufai e dei loro cani per le vie del centro.

Il re indiscusso, il Tartufo

In qualità di principale collaboratore scientifico e operativo, l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri si conferma il vero motore di un palinsesto ricco di appuntamenti istituzionali, ecologici e turistici. A sottolineare il profondo significato che lega il gruppo alla manifestazione è il suo Presidente, Maurizio Bazzano, che descrive l’impegno quotidiano dei cercatori: “La Festa Nazionale non è soltanto una straordinaria vetrina gastronomica e turistica per l’intera Val Bormida, ma rappresenta il momento culminante del nostro lavoro annuale di presidio territoriale. Per noi, valorizzare il tartufo significa prima di tutto tutelare l’ambiente in cui nasce. Il fungo ipogeo è un indicatore biologico perfetto: c’è tartufo solo dove il bosco è sano. Per questo motivo, la salvaguardia della biodiversità, la pulizia dei sentieri e il ripristino delle tartufaie naturali sono attività cruciali per garantire un futuro a questa tradizione. Tramandare tale cultura alle nuove generazioni, rendere le attività accessibili a tutti e spiegare ai visitatori l’importanza del rispetto dei nostri ecosistemi è la vera missione del nostro sodalizio”.

Per l’intera durata del fine settimana, dalle ore 10 alle ore 20, il quartier generale dei ricercatori sarà allestito in Piazza Italia. In questa cornice i visitatori troveranno un’esposizione d’eccellenza dove ammirare e acquistare i migliori esemplari freschi, accuratamente selezionati e certificati. Accanto ai banchi di vendita sarà posizionata la “Tartufaia”, uno spazio didattico e immersivo in cui gli esperti spiegheranno al grande pubblico le leggi della micologia, la cura delle piante simbionti e le tecniche di scavo che preservano l’integrità del suolo boschivo.

L’apertura ufficiale sul campo avverrà nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, alle ore 17, con un evento dal profondo valore sociale: ”Diversamente Tartufo”. La manifestazione muoverà i primi passi da Piazza IV Novembre per dare vita a una suggestiva passeggiata sul lungo fiume in compagnia dei trifolai e dei loro ausiliari a quattro zampe. Si tratta di un’importante iniziativa inclusiva, specificamente dedicata alle persone con disabilità, pensata per abbattere ogni barriera e permettere a chiunque di vivere in prima persona il fascino e l’emozione della cerca.

L’avventura nei boschi si svilupperà ulteriormente nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre con la “Notte in Bianco del Tartufo”, un’esperienza sensoriale notturna organizzata in collaborazione con Wild Bormida Outdoor Adventures. Con partenza alle ore 19 da Piazza Italia, i partecipanti cammineranno all’interno del Parco Naturale Regionale del Bric Tana, sede del Centro sperimentale per la tartuficoltura regionale. Accompagnati da una guida escursionistica e dai soci dell’Associazione, i visitatori vivranno la magia della cerca notturna, un’arte riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

Il momento più spettacolare si accenderà sabato 3 ottobre presso i Giardini Pubblici. A partire dalle ore 15 si terrà l’attesa 34ª Gara Nazionale di Ricerca del Tartufo – XI Memorial Gino Riolfo, un’avvincente sfida individuale uno contro uno a eliminazione diretta. La grande novità di questa edizione sarà la “Gara Bimbi”, che anticiperà la sfida dei grandi alle ore 14, sempre nei Giardini Pubblici. L’iniziativa è aperta a tutti i piccoli fino ai 12 anni con iscrizione gratuita e riconoscimenti per tutti i partecipanti, con il chiaro intento di tramandare ai giovani il rispetto e i valori legati a questa antica consuetudine.

Domenica 4 ottobre alle ore 10.30, la Sala Consigliare del Comune ospiterà l’appuntamento di massimo approfondimento scientifico con la tavola rotonda “Simbiosi: intrecci di natura, territorio e cultura”. Il convegno, moderato dalla direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo Antonella Brancadoro e aperto dai saluti del Sindaco Francesco Garofano, vedrà la partecipazione di relatori di altissimo profilo. La Prof.ssa Mirca Zotti e il Prof. Simone Di Piazza del DISTAV dell’Università di Genova illustreranno i segreti biologici della simbiosi micorrizica, mentre l’agrotecnico naturalista Luca Ciuffardi analizzerà gli esempi più curiosi di interazione in natura. Gli aspetti geopolitici e storici saranno curati dal Prof. Mauro Spotorno dell’Ateneo genovese, che racconterà la suggestiva storia di un pioppo monumentale, di un bambino inglese e di un migrante. L’identità locale sarà invece sviscerata dall’Avv. Marco Pella, Presidente di “Millesimo Vive Arte&Storia”, prima di lasciare la parola a Andrea Giacchino, Ispettore dell’Unità Cinofila della Vigilanza Regionale, che approfondirà l’insostituibile intesa che si crea tra l’uomo e il cane da ricerca.

A tavola

Il centro storico di Millesimo si trasformerà per tre giorni in un percorso del gusto e della cultura: il Mercato del Tartufo e Agroalimentare attivi in Piazza Italia per tutta la durata dell’evento con tartufai, cani da ricerca e produttori d’eccellenza. Inaugurazione Ufficiale e Sfilata: Sabato 3 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Italia si terrà il taglio del nastro con le Autorità, seguito dalla sfilata dei Tartufai e dei loro cani per le vie del centro.

La Proloco Millesimo è sempre una certezza quando si parla di buon cibo tradizionale (a base di tartufo e non solo!) Nello spazio SOAMS in Piazza Pertini troverete per tutti e tre i giorni di Festa, un’accogliente area ristoro dove assaporare la cucina autentica del territorio. La Festa del tartufo di Millesimo e della Val Bormida è anche l’occasione perfetta per scoprire e riscoprire alcune eccellenze locali. In Piazza Ferrari si potranno degustare le specialità De.co della Valbormida. Ma non solo. In ogni angolo del centro sarà possibile allettare i palati, anche quelli più esigenti, con delizie proposte dalle numerose attività presenti alla rassegna.

Cultura

L’Associazione “Millesimo Vive Arte&Storia” propone le aperture straordinarie dei siti storici (Castello Del Carretto, Villa Scarzella e Santa Maria Extra Muros): Venerdì 2 ottobre: 16 – 18; Sabato 3 e Domenica 4 ottobre: 10 – 12 e 14 – 18.

Venerdì 2 ottobre, Ore 16:30: Visita guidata al borgo con la Guida Turistica Barbara Cerutti e la partecipazione speciale della “Dama del Castello” (Castello Del Carretto). Ore 17:00 sul Palco di Piazza Italia “Prima del tartufo: paesaggio agricolo e commerciale nel passato di Millesimo”. Letture a più voci dei testi curati dal nostro gruppo “Libri, Storie&Idee” (a cura di Donatella Ferrari e Angela Raimondi). Ore 19:00 – 23:00 – Inaugurazione della mostra fotografica “Vedere Millesimo” di Roberto Decia.

Sabato 3 ottobre dalle 16 alle 18, Inaugurazione dell’esposizione “Sala Museale di Mineralogia”, a cura di Corrado Balestra. Ore 17 Inaugurazione della mostra d’arte “Nel blu dipinto…” di Cristina Ziporri. Ore 17:30 al Castello Del Carretto Musical letterario “Fable of Naples”, con i testi narrativi di G. Balbis, le voci di M. Scarzella e A. Collina al pianoforte.

Domenica 4 ottobre Ore 10:30 nel Salone Comunale, Intervento dell’associazione al convegno “Simbiosi”. Marco Pella presenterà il contributo: “Radici e relazioni: essere associazione, fare simbiosi a Millesimo”.

Qui i dettagli sulla manifestazione

AD ALBENGA ARRIVANO LE AUTO STORICHE DI RUOTE D’EPOCA

Albenga si prepara ad accogliere sabato 3 ottobre le splendide vetture storiche di Ruote d’Epoca.

Sarà un’occasione per ammirare da vicino alcune vetture di grande interesse storico e collezionistico, ma anche per molti appassionati un momento piacevole per ritrovarsi e condividere una passione che attraversa generazioni.

Particolarmente significativa sarà la presenza di alcune autentiche protagoniste della storia dell’automobile, a partire dalla Le Zebre Tipo C del 1914, dalla BMW 315 Sport Frazer Nash del 1935 e dalla BMW 326 Cabrio del 1938. Tra le vetture presenti anche una Abarth 1300 OT del 1966, vincitrice del Campionato Italiano Velocità in Salita negli anni Sessanta.

All’appuntamento parteciperà inoltre Leo Aumüller, collezionista di auto storiche Abarth, che porterà con sé un esemplare unico. Non mancheranno alcune importanti Ferrari, tra cui una 365 Daytona del 1971 e una Dino 246 GT del 1973, una Bentley R-Type Saloon del 1953 e, per gli appassionati delle vetture americane, due Ford Mustang degli anni Sessanta.

Il programma ad Albenga

Alle 11.00 è previsto il trasferimento e la visita ad Albenga: le auto si sposteranno nel cuore medievale della città, posizionandosi nella suggestiva Piazza San Michele. Seguirà la visita guidata al celebre Battistero Paleocristiano, uno dei monumenti paleocristiani più importanti della Liguria, e alle bellezze del centro storico.

Alle 13.00, spazio all’aperipranzo all’Osteria dei Leoni, incastonata tra le storiche torri medievali di Albenga, dove i partecipanti potranno concludere la mattinata in un’atmosfera conviviale.

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ANTONIO ORNANO APRE LA STAGIONE DEL SACCO

Riparte la stagione dell’Antico Teatro Sacco di Savona. Domenica 4 ottobre, alle 18, andrà in scena “Ingrato” di e con Antonio Ornano. Autori: Antonio Ornano, Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati

regia: Alessandro Nidi

produzione: Epoché ArtEventi

In un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto

siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza,

in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con

l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’perplesso.

La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo

vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo

a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina

ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà, per guardare con ironia, leggerezza e

misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori,

e quando capita ne siamo felici.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

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A FINALE IL CAMPIONATO ITALIANO DI MAGLIA

I ferri e i gomitoli tornano a essere protagonisti assoluti a Finalborgo. Dal 2 al 4 ottobre 2026, il Complesso monumentale di Santa Caterina ospiterà Knit Italia, il festival italiano della maglia organizzato dal Comune di Finale Ligure – Assessorato a Turismo e Eventi. in collaborazione con il knitViktim.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del knitting, dai principianti ai professionisti, che trasformerà la storica cornice ligure in un vivace laboratorio creativo a cielo aperto.

Il Programma: tra Maestri Internazionali e Nuove Tecniche

Il festival prenderà il via venerdì 2 ottobre alle ore 14:30 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura della mostra mercato, che vedrà la presenza di ben 19 espositori e associazioni di settore. Gli spazi dei Chiostri ospiteranno un ricco calendario di corsi, workshop e conferenze (Knit Talk).

Tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione spicca la presenza internazionale di Nancy Marchant, celebre maestra del punto brioche, che terrà una conferenza esclusiva dal titolo “My Work: Art Craft or Design” (seguita da un aperitivo e Meet&Greet) e il corso avanzato “Woven Knitting”.

Il programma accoglierà inoltre docenti ed esperti di rilievo del panorama della maglia nazionale e internazionale e laboratori pratici dedicati alla tintura naturale e alla filatura. Spazio anche al benessere con le sessioni di risveglio muscolare e yoga curate da Francesca Caricato.

Mostra Mercato e Appuntamenti Imperdibili

La mostra mercato sarà ad ingresso libero per tutta la durata dell’evento, con i seguenti orari:

Venerdì: dalle 14:00 alle 19:00

Sabato: dalle 09:00 alle 19:00

Domenica: dalle 09:00 alle 14:00

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NUOVO APPUNTAMENTO CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

Prosegue la stagione concertistica del Festival Internazionale di Musica di Savona con un appuntamento di particolare significato dedicato alla memoria di Piero Astengo, già Assessore alla Cultura del Comune di Savona, protagonista della vita culturale cittadina e amico del Festival, che ha seguito con costante attenzione e partecipazione. Una figura stimata e amata, il cui ricordo rimane vivo nella comunità savonese.

Domenica 4 ottobre alle ore 21.00, presso l’Oratorio dei SS. Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di Savona, saranno protagonisti il violinista Roberto Noferini e il chitarrista Donato D’Antonio, musicisti attivi da anni sulla scena concertistica internazionale e apprezzati interpreti del repertorio cameristico tra violino e chitarra.

Costituitosi nel 2007, il Duo Noferini-D’Antonio ha pubblicato nel 2021 per l’etichetta Tactus un apprezzato progetto discografico dedicato a Niccolò Paganini, accolto con ampi consensi dalla critica specializzata e trasmesso da emittenti quali Rai Radio 3 e Radio Svizzera Italiana.

Il programma propone alcune tra le più significative pagine di Niccolò Paganini, affiancate a Un mot à Paganini di Gioachino Rossini, omaggio del compositore pesarese al grande amico genovese.

Il concerto si inserisce nel progetto che il Festival dedica alla riproduzione integrale della musica da camera di Niccolò Paganini, un percorso artistico di particolare valore volto alla riscoperta di un repertorio tanto affascinante quanto raramente eseguito, per le sue peculiari complessità tecniche ed espressive. Con il Duo Noferini-D’Antonio prosegue dunque un itinerario musicale che consente al pubblico di conoscere aspetti meno frequentati ma di straordinario interesse della produzione paganiniana, attraverso l’interpretazione di musicisti che da anni ne approfondiscono e valorizzano l’opera.

Una serata nel segno della grande musica e della memoria, dedicata a uno dei compositori più celebri e amati della tradizione ligure e a una figura che ha lasciato un ricordo significativo nella comunità locale.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti

Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero + 39 388 7963340

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A SAVONA TORNA “BONSAI IN FORTEZZA”

Il 3 e 4 ottobre 2026, la Fortezza del Priamar di Savona ospiterà la quinta edizione della mostra “Bonsai in Fortezza”, a cura dell’Associazione Culturale Ponente Bonsai Savona e compartecipata dal Comune di Savona.

L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

– sabato 3 ottobre, dalle ore 10.30 alle 18;

– domenica 4 ottobre, dalle ore 9 alle 17.

La Mostra sarà allestita nella suggestiva Sala della Sibilla, abitualmente utilizzata per importanti congressi. L’esposizione consisterà nell’allestimento di 45 spazi espositivi (Tokonoma) nei quali saranno collocati esemplari di alberi in miniatura (Bonsai), pietre (Suiseki) e composizioni erbacee (Shitakusa e Kusamono), con relativi elementi di accompagnamento.

Oltre alle visite guidate della Mostra, sono previste tre conferenze tematiche, alcune dimostrazioni di arti marziali a cura di altre associazioni liguri e uno spettacolo di Taiko (tamburi giapponesi).

Le conferenze riguarderanno questi temi:

– “La lenta trasformazione delle piante: dal vivaio al tokonoma”, a cura di Donato Danisi, sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 16.30;

– “Il Kakemono nel contesto espositivo del bonsai”, a cura di Paolo Giai, domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 11.30;

– “Suiseki: principali criteri per valutarne la qualità”, a cura di Giorgio Rosati, domenica 4 ottobre, dalle 15 alle 16.30.

Nelle dimostrazioni all’aperto sarà possibile ammirare e praticare queste arti marziali:

– kung fu, sabato 3 ottobre, dalle 14 alle 17, a cura della Scuola Dao Long di Savona;

– wing tsun, domenica 4 ottobre, dalle 10.30 alle 12, a cura della Scuola Wu Nian di Savona.

Lo spettacolo dei Taiko (tamburi giapponesi) si terrà domenica 4 ottobre dalle 15 alle 16, a cura dell’Associazione Hikarido di Savona.

Qui tutte le informazioni sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.