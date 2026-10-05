Memorial Effarotti, chiusura di stagione a Campochiesa: i vincitori

Albenga. Chiusura di stagione per il cross country ligure con il ritorno della prova sul percorso permanente di Campochiesa.

L’Ucla1991 ha allestito qui il Memorial Effarotti, quest’anno elevato a Top Class per le categorie giovanili. Dopo l’invasione di minibikers al sabato con le gare per giovanissimi, la domenica ha visto il meglio della mountain bike ligure in gara sul percorso ormai famoso a livello mondiale, con i suoi circa 4 km ricchi di spunti tecnici.

La prova per Allievi 2° anno ha visto la doppietta dei Lupi VDA con Joel Philippot davanti a Alessio Catona, terzo Elia Caorsi (Più Sport). Fra i 1° anno prima piazza per Simone Zunino (Quiliano) con secondo Alessandro Rilla (Ucla1991) e terzo Nicolò Riccobaldi (Quiliano).

Numeri ancora più alti di partecipazione fra gli Esordienti: Fra i primo anno successo di Federico Ordano davanti a Francesco Rocca, entrambi della società organizzatrice, terzo Nicolò Valone (Cinghiali). Mattia Di Domenico (Quiliano) ha invece vinto fra i 2° anno su Giovanni Marti (Cicli Lucchini) e Edoardo Canu (Quiliano).

Le ragazze hanno gareggiato tutte insieme. Fra le Allieve prima Siria Valenti (Gs Lupi) su Irene Ciavarini (Team Frogs) e Virginia Balbo (Ucla1991), fra le Esordienti 1° anno successo di Ester Colombino (Cinghiali) su Alessia Olcese (Portofino Bike). Fra le 2° anno prima Giulia Renzulli (Gs Lupi) davanti a Greta Catalano (Quiliano) e Viola Olivieri (Calice Bike).

Una due giorni di grande respiro per l’Ucla1991 che già si è messa al lavoro per la Coppa Città di Albenga che a marzo 2027 inaugurerà la stagione internazionale del cross country e già grandi stelle stanno programmando la loro partecipazione in Liguria.