Lorenzo Gandolfo alla scoperta della Cairese: “Qui tanta gente appassionata. Contento di lavorare con Buttu”

Genova. La Cairese torna dal “Ferrando” con tre punti pesanti dopo la vittoria contro la Genova Calcio e resta nelle zone alte della classifica di Eccellenza. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, Anselmo sblocca la partita al 74’ e Hernandez raddoppia al 91’. Costa accorcia le distanze al 94’, ma i gialloblù resistono fino al triplice fischio. Tra i protagonisti della vittoria c’è anche Lorenzo Gandolfo, autore di una prestazione di grande intensità sulla fascia.

Il terzino gialloblù definisce così la partita: “Oggi è stata una guerra. Sapevamo di venire qua a lottare su tutti i palloni, sulle seconde palle ed è stato proprio così, dal primo fino all’ultimo minuto. È una vittoria importante per quella che è stata la partita e per il valore comunque anche della squadra avversaria, che ci ha dato battaglia fino all’ultimo secondo”.

Poi il focus si sposta sul gruppo: “Si è visto già dalle prime settimane proprio la mentalità dello spogliatoio, il gruppo che si è creato. Insomma, siamo proprio uniti e coesi, insieme a lottare l’uno per l’altro, e si è visto anche oggi nei momenti di difficoltà”.

Sul rapporto con Pietro Buttu: “Ormai col mister è un po’ di anni che siamo insieme e quest’anno mi ha chiamato lui stesso. Sono contento di lavorare con lui perché c’ha sempre qualcosa da insegnare, ma soprattutto la mentalità e la capacità che ha di tenere un gruppo è secondo me quell’arma che è fondamentale”.

Gandolfo parla anche dei cambiamenti rispetto al passato: “È un anno in cui ci sono un po’ di cambiamenti sicuramente rispetto agli ultimi anni. È un anno pieno di voglia di fare e sicuramente voglia di costruire qualcosa che piano piano possa portare i frutti”.

La classifica può aspettare. Prima vengono il percorso e il lavoro quotidiano: “Assolutamente la classifica adesso non è ancora da guardare, siamo all’inizio, pensiamo partita dopo partita. Oggi già è stata una vittoria, ripeto, fondamentale. Pensiamo già alla prossima domenica. I nuovi arrivati, come abbiamo visto già Pietro Biancheri, sono entrati, hanno fatto subito il loro, hanno lottato e hanno subito preso quella che è la mentalità della squadra. Quindi pensiamo alla prossima partita, andiamo avanti così”.

Infine, il terzino si sofferma sul lavoro del reparto: “Molte volte c’è la necessità di staccarsi, di andare a pressare forte, fare in modo di non lasciare respiro all’avversario, ma col reparto difensivo ci troviamo molto bene. Siamo uniti, compatti, riusciamo a tenere bene la linea e mi sembra fin da subito che si sia creata una bella compattezza di squadra, non solo con la linea difensiva, ma col centrocampo e l’attacco, cercare di rimanere bene tutti uniti”.

Chiusura dedicata all’ambiente gialloblù: “Ho notato fin da subito che c’è un certo legame per tutti quelli che sono i tifosi della Cairese. Tanta gente appassionata, tanta gente che ha voglia di vedere un bel campionato e noi siamo proprio qui per cercare di costruire qualcosa di importante, sia come gruppo, sia per il futuro e di fare, insomma, un campionato bello di spessore, cercando di fare il meglio possibile”.