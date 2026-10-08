LNI Savona, Gian Luca Arameo confermato presidente del consiglio direttivo

Savona. L’Assemblea dei Soci della Lega Navale savonese ha rinnovato l’incarico di Presidente del Consiglio Direttivo della sezione a Gian Luca Arameo per il terzo triennio consecutivo.

In deroga al limite del doppio mandato, la ricandidatura ha dovuto essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale LNI che ha tenuto nella dovuta considerazione la complessità dei problemi che la sezione (fondata nel 1907 e con la concessione demaniale nella zona Miramare risalente al 1939) dovrà gestire per via dell’ormai imminente avvio del progetto di ristrutturazione del fronte mare di levante del porto di Savona, che comporterà la demolizione della sede e la perdita di quasi un centinaio di posti barca in secco. Problemi che Arameo segue già da anni avendoli sviscerati con i tecnici di Autorità Portuale, Comune, Regione e Autostrade per l’Italia.

Nonostante la batosta causata dal piano urbanistico, che dimezza il numero dei posti barca a disposizione dei soci, il Presidente Arameo prevede di confermare, e addirittura incrementare, il programma delle attività istituzionali svolte ogni anno dalla LNI Savona, a cominciare dai corsi di Educazione Ambientale per le scolaresche (800 allievi nello scorso anno scolastico) tenuti da biologi marini a bordo dell’aula galleggiante costituita dalla motobarca sociale “il Grillo” e dalle sessioni di snorkeling naturalistico per studenti nell’Area Marina Protetta di Bergeggi. Idem per la Promozione Sociale, con i corsi di vela per persone con disabilità (nati proprio alla LNI Savona con il progetto pilota avviato 25 anni fa in collaborazione con il Comune e poi promossi dal 2011 in tutta la penisola sotto l’egida LNI): un’attività solidale che negli ultimi anni ha ricevuto un ulteriore impulso dalle regate paralimpiche della Classe Hansa 303 a livello regionale e nazionale.

Inoltre, proseguiranno senz’altro tutte le attività svolte dai Gruppi Sportivi Dilettantistici della LNI Savona di canottaggio, pesca, subacquea e vela, che negli ultimi due anni hanno registrato un forte incremento dei soci e delle immersioni con autorespiratore, grazie al gemellaggio con la ASD Mondovì Sub, e riceveranno un nuovo impulso dal recente accordo di collaborazione con il Comune di Acqui e limitrofi per l’avvicinamento al mare delle scolaresche del Basso Piemonte, puntando ancora una volta sui giovani in perfetta sintonia con la Statuto della Lega Navale Italiana.

La squadra del nuovo Consiglio Direttivo LNI Savona presieduto da Gian Luca Arameo comprende Livio Boschetti, Massimo Fantino, Alfonso Gallo, Federica Perata, Luca Tassinari, Luca Maria Viglietto.

Revisori dei conti: Giovanni Becchi, Alessandro Bussolino, Andrea Falcone.

Probiviri: Beppe Delfino, Carlo Musso, Danilo Norese.