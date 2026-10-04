Laigueglia torna a unire terra e mare: al via la quindicesima edizione de “Il salto dell’acciuga”

Laigueglia. Si avvicina a grandi passi la quindicesima edizione de “Il salto dell’acciuga”, la manifestazione che dalla sera di venerdì 9 e per le intere giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 riporterà nel cuore di Laigueglia i suoni, i colori e i profumi di molti luoghi diversi. L’evento, organizzato dall’Associazione Proloco Laigueglia APS e dal Comune di Laigueglia, riproporrà l’incontro tra la terra e il mare, rinnovando la tradizione della Via del sale che per secoli ha unito comunità lontane attraverso iniziative culturali, mostre, enogastronomia, artigianato, associazionismo, musica, poesia e letteratura.

Per l’edizione 2026, l’evento ha ottenuto l’importante riconoscimento di “Evento Autentico Ligure 2026” da parte della Regione Liguria ed è realizzato con il contributo dell’Assessorato al Turismo regionale. Il filo conduttore dell’intera tre giorni sarà l’Odissea come metafora dell’infinita esplorazione della Natura, quella interiore all’uomo, ma anche quella che ci circonda e si relaziona con noi.

Un borgo in festa: stand enogastronomici e street food per le vie del centro

Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 10.00, le vie e le piazze del borgo prenderanno vita con l’apertura di una sessantina di stand commerciali, dedicati in larga parte ai prodotti agroalimentari di qualità e alle eccellenze tipiche del territorio. A fare da cornice all’offerta espositiva sarà l’atteso percorso “Street Food: Il Mediterraneo nel piatto”, che vedrà oltre venti postazioni di cibo da strada distribuite capillarmente lungo l’intero centro storico (da Via Mazzini a Terrazza Giuliano), per far gustare ai visitatori ricette, sapori e profumi di popoli affacciati sullo stesso mare.

Il programma delle attività e i grandi appuntamenti del fine settimana

L’apertura ufficiale scatterà venerdì 9 ottobre alle ore 17.00 in Piazza Preve con il Festival delle acciughe e la tradizionale frittura curata dalla Proloco di Laigueglia, accompagnata dalla musica del Gruppo Vico 28/Musicaruggio. La giornata d’esordio vedrà l’inaugurazione delle mostre d’arte a tema omerico e si concluderà presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena con la rappresentazione teatrale e psicologica L’eroe e l’ombra. Odisseo e il viaggio dell’Io (scritta e diretta da Pino Ronco, con Amelia Conte) e il concerto del Guitar Duo LFJ.

Il fine settimana riserverà una fitta agenda di eventi culturali, spettacoli e laboratori

Tra i momenti più suggestivi, spiccano le esibizioni itineranti del Teatro Ebasko di Roma, che porterà in scena lungo le vie del borgo la maestosa Parata dei Titani Gea e Urano – figure giganti di circa 5 metri costruite secondo la tradizione calabrese – e lo spettacolo di teatro di strada Circe, previsto per il pomeriggio di domenica 11 ottobre (ore 15.30) nella Terrazza Giuliano (con l’attrice Marzia D’Angeli e le voci di Mario Barzaghi e Sophia Cannizzi). Non mancheranno il concerto dell’Orchestra di Porta Palazzo (sabato sera) ensemble multietnica formata da 11 musicisti, le performance di teatro-danza Xenia, prima del nome e il reading “Odisseo: l’Eco del Mare”, lettura animata e teatralizzata tra rotta e ritorno firmate dall’APS #COSAVUOICHETILEGGA?.

• Presentazioni editoriali e approfondimenti culturali: Piazza Marconi si confermerà il salotto culturale dell’evento con dialoghi ricchi di spunti. Tra i libri presentati figurano L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e Atlante goloso del cibo di Marilù Oliva, Labirinti di Alberto Cristofori, Ulisse: il viaggio della ragione di Simone Beta e l’opera Non è che un addio. Vite in un sussurro di Mario Ferrando. Spazio anche alla saggistica e alla mitologia con l’intervento in videoconferenza da Barcellona dell’autrice Valeria Putzu sul libro Ercole: una memoria di contatti antichi, che dialogherà con l’antropologo Paolo Giardelli e lo storico Giampiero Laiolo. Tra le testimonianze di grande attualità sociale spicca l’incontro Pòntos: il mare come strada, con l’Eurodeputata Benedetta Scuderi sulla Flottilla verso Gaza, oltre alle letture collettive dell’Odissea di Nikos Kazantzakis e dell’Ulisse di James Joyce.

• Enogastronomia didattica e tradizioni: Presso la struttura CiaoPier – BCC Banca d’Alba in Piazza Canosso, lo chef Antonio Rapa condurrà le degustazioni guidate esplorando le ricette tradizionali di Corfù (Bourdetto), Turchia (Kofta), Tunisia (Chakchouka) e Pantelleria (Pasta all’ammogghiu).

• Territorio, memoria e infanzia: I visitatori potranno partecipare alla visita guidata in memoria del celebre esploratore Thor Heyerdahl con l’intervento delle figlie, scoprire i segreti della Chiesa della SS. Concezione e cimentarsi in laboratori creativi per bambini come Ricamiamo la tela di Penelope e Zerri Fritti !!! La cucina dei laiguegliesi.