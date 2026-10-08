La Praese vince ad Alassio, Susino: “Siamo giovani, ma abbiamo personalità. Prima salviamoci, poi vediamo”

Alassio. La Praese espugna il “Ferrando” e centra la seconda vittoria nelle prime tre giornate di Promozione. Dopo un primo tempo difficile, i genovesi trovano il gol con Scarfò al 41’ e resistono nella ripresa. Una prova di carattere per una squadra dall’età media molto bassa.

I primi minuti sono stati complicati per la Praese, come racconta mister Antonello Susino: “Abbiamo sofferto i primi 20-25 minuti, devo fare i complimenti alla Baia Alassio perché è una squadra davvero competitiva, una squadra in tutti i reparti forte, ci ha messo in difficoltà. Poi prendendo le misure i miei ragazzi hanno iniziato comunque a stare correttamente in campo. Tecnicamente siamo saliti di livello e abbiamo fatto gol. Poi anche se eravamo 11 contro 10 abbiamo un po’ sofferto il secondo tempo, però ci siamo chiusi bene. La mia squadra comunque è una squadra giovane, molto dotata tecnicamente e oggi si è vista la personalità che comunque anche se loro ci venivano a prendere alti, noi giocavamo la palla a terra e proviamo sempre a fare il nostro gioco”.

Il nuovo gruppo ha già mostrato qualità: “Io vengo dal settore giovanile, perché a parte i primi 2 anni, sono 13 anni che lo faccio, quindi con i giovani sono abituato, però devo dire che il direttore Fileni ha allestito una squadra veramente con ragazzi che hanno voglia di lavorare, un gruppo che lavora sodo durante la settimana e che tecnicamente ha preso tanti giocatori che se la possono giocare con tutti. Noi dobbiamo essere umili perché il nostro obiettivo è quello della salvezza, prima la raggiungiamo, poi vediamo cosa succederà”.

Due vittorie e un pareggio rappresentano comunque un avvio positivo: “Devo dire che abbiamo incontrato squadre dotate, forti e noi siamo stati sul pezzo. Oggi probabilmente il pareggio era il risultato più giusto, però anche noi la prima partita al 93° abbiamo subito un calcio di rigore, ci rifacciamo i punti che abbiamo perso la prima di campionato”.