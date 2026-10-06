“La musica che ci unisce”, al Teatro Ambra la seconda edizione della serata dedicata a Rachele Franchelli

Albenga. Sabato 10 ottobre Albenga ospiterà la seconda edizione di “La Musica che ci Unisce”, l’evento promosso dall’associazione Rachele Franchelli, che riunirà musica, testimonianze, artisti e momenti di riflessione nel segno della memoria, della solidarietà e dell’impegno.

La giornata prenderà il via alle 16 presso il Comune di Albenga con un importante momento istituzionale: l’annullo filatelico dedicato ad “atéfano”, alla presenza dell’amministrazione comunale, della Regione Liguria, della Provincia e di Poste Italiane.

L’annullo sarà dedicato alla parola “atéfano”, termine nato dal percorso dell’associazione Rachele Franchelli per dare un nome alla condizione di un genitore che ha perso un figlio, una realtà per la quale nella lingua italiana non esisteva, fino a oggi, una definizione specifica. Un neologismo che vuole quindi dare voce a un dolore difficile da nominare e, allo stesso tempo, aprire uno spazio di consapevolezza e condivisione.

La giornata proseguirà alle 20.30 al Teatro Cinema Ambra di Albenga con la seconda edizione de “La Musica che ci Unisce”, una serata nata per continuare a tenere Rachele al centro non attraverso la sua assenza, ma attraverso ciò che la sua storia ha saputo generare: musica, amicizia, solidarietà, incontro e progettualità.

A condurre la serata sarà Renata Cantamessa, che presenterà anche il suo libro “Viola Colvento”, una favola benefica e terapeutica ispirata al messaggio di Rachele e delle sue “Viperone”. Il progetto vede la partecipazione di Enzo Iacchetti, la prefazione dei medici dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini e il sostegno di BNI Gallinara.

Sul palco si esibiranno Gli Amici di Rachele, ensemble di musicisti e artisti uniti dal desiderio di celebrare la vita e l’arte attraverso la musica e le parole. Ospite speciale della serata sarà Antonio Della Mura.

Nel corso dell’evento non mancheranno inoltre gli interventi di esperti, rappresentanti delle istituzioni e di realtà che condividono il percorso dell’associazione, tra cui AVSI, Casa Frizzi e Gaslini. Sarà un’occasione per presentare iniziative e progetti, ascoltare testimonianze e, soprattutto, riflettere sul valore dell’impegno collettivo e sull’importanza di sostenere le persone e le famiglie che si trovano ad affrontare momenti di particolare difficoltà.

La partecipazione alla serata è gratuita. Per informazioni: 327 862 3235 – rachelefranchelliaps@pec.it.

Una giornata per ricordare Rachele, ma soprattutto per continuare a far vivere ciò che ha saputo generare intorno a sé: musica, amicizia, solidarietà e impegno.