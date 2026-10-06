“Jack ha 8 anni e non ha mai fatto una passeggiata in un prato”: l’appello del Canile di Finale Ligure

Finale Ligure. “Jack ha 8 anni e, fino a oggi, il mondo lo ha guardato solo attraverso le sbarre”. È questo l’appello dei volontari del Canile di Finale Ligure.

Che raccontano: “Per tutta la sua vita, Jack ha conosciuto solo il freddo e il cemento di un box isolato. Non ha mai fatto una passeggiata in un prato, non ha mai annusato il mondo esterno, né ha mai saputo cosa significhi ricevere una carezza sincera . Ora è qui con noi in canile. Nonostante il passato lo abbia privato di tutto, Jack sta compiendo uno straordinario miracolo, ha deciso di fidarsi di nuovo degli umani”.

Jack “èbuono con le persone, molto energico: ha una vitalità incredibile e tanta voglia di recuperare il tempo perduto. È figlio unico obbligatorio: non è compatibile con altri cani o gatti. È un cane solo per esperti: cerchiamo persone responsabili, con reale esperienza della razza e l”affido avverrà solo dopo un serio percorso di pre-affido”.

“Noi vogliamo credere nei miracoli. Non possiamo accettare l’idea che un’anima così forte e ferita debba finire i suoi giorni dentro un canile, senza aver mai scoperto il calore di una vera casa. Aiutateci a condividere la sua storia. Cambiamo il destino di Jack”, concludono.

Per informazioni e adozione: 3500194085 Canile di Finale Ligure, infoadozioni@caniledifinaleligure.it.