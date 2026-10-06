Italy’s Best Employers, ecco dove si lavora meglio in Italia: Messina e San Martino ai vertici nazionali

Liguria. Che cosa rende un’azienda un posto davvero ideale in cui lavorare? Per rispondere a questa domanda nasce “Italy’s Best Employers”, l’indagine annuale realizzata dalla società di ricerca Statista in collaborazione con “L’Economia”, supplemento del Corriere della Sera. Si tratta di un’analisi indipendente che mappa le 450 realtà aziendali ed enti che garantiscono il miglior clima lavorativo, il welfare più attento e le maggiori opportunità di crescita professionale sul territorio nazionale.

L’indagine si basa su un vasto sondaggio anonimo condotto su decine di migliaia di lavoratori in tutta Italia. Agli intervistati viene chiesto in primo luogo quanto raccomanderebbero il proprio datore di lavoro a parenti o amici, per poi passare alla valutazione delle altre realtà operanti nel medesimo settore. I parametri spaziano dall’ambiente di lavoro alla cultura aziendale, valutando le politiche retributive, i benefit e la sostenibilità, oltre alla capacità dell’azienda di favorire la conciliazione tra vita privata e professionale e di offrire prospettive di carriera.

Le eccellenze liguri (o quasi) in graduatoria

Tra grandi player nazionali, il capoluogo ligure, inteso come sede di queste aziende, non conquista podi o megaglie, ma è comunque presente nella parte alta della classifica con alcune realtà. A primeggiare la compagnia marittima si trasporto merci e logistica Ignazio Messina, che conquista un prestigioso 26° post. Tra i genovesi segue l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino che riesce a posizionarsi al 55° posto assoluto.

Nel comparto legato al mare, alla logistica e al turismo confermata la presenza di Costa Crociere, che si piazza alla posizione numero 159. Con il suo storico quartier generale nel cuore della City, il gruppo si conferma una delle realtà lavorative di maggior richiamo sul territorio, posizionandosi ai vertici del settore riservato a Traffico, Trasporti e Logistica.

Oltre alle realtà che hanno a Genova la propria sede legale, la classifica premia i grandi colossi industriali che in città mantengono presidi strategici e ad alto valore occupazionale. Tra questi figura Leonardo, punto di riferimento nell’aerospazio, nella difesa e nella sicurezza, che sul territorio genovese conta storici stabilimenti e centri d’eccellenza dedicati all’informatica ad alte prestazioni e alla cybersecurity: posizione 47. Meno brillante la performance di Fincantieri, leader globale della cantieristica navale che si posiziona a metà classifica, al 267° posto, seguita poi da Ansaldo al 270°. Presenta in classifica anche ArcaPlanet, leader del petfood con sede principale a Carasco, che arriva alla posizione numero 315.

Nella lunga classifica spuntano anche le partecipate genovesi con Amt che si piazza al 175° posto e Amiu che invece raggiunge la posizione numero 355, mentre Iren, la multiutility (anche) genovese arriva al gradino 394, quasi in fondo alla graduatoria delle 450 migliori aziende del paese.