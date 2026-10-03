Il Vado torna a vincere, Riolfo: “Tre punti vitali per la salvezza, messo in campo spirito ed energia”

Il Vado torna a vincere. I rossoblù battono 1-0 il Forlì, decisivo il gol di Rosa dopo dieci minuti. Può sorridere mister Giancarlo Riolfo che trova il successo alla seconda panchina con il Vado. Il tecnico ha poi commentato la sfida in conferenza stampa.

Afferma Riolfo: “Sono soddisfatto di questi tre punti, sono vitali per la classifica. A inizio secondo tempo abbiamo lasciato qualcosa a livello di atteggiamento, poi siamo tornati dentro la partita, abbiamo sofferto il giusto e abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Affrontavamo una squadra giovane, dinamica e con qualità. Questi tre punti servono per raggiungere la salvezza. Dobbiamo capire che per vincere le partite bisogna andare oltre le proprie capacità, ci vogliono spirito ed energia“.

Gli ingredienti della vittoria secondo il mister: “Bisogna saper fare una fase offensiva equilibrata, a volte siamo stati un po’ sfrontati. Poi è stato importante il lavoro nei duelli, noi lì siamo stati bravi a reggere“.

Altra grande prestazione di Bellocci, ma il mister rossoblù elogia tutto il parco portieri: “Io sono contento di tutti e tre i portieri. Bellocci lo conoscevo già, Sala ha grande esperienza e anche Calvani in allenamento dimostra di poter giocare. In questo momento sta giocando Bellocci e sta facendo ottime prestazioni, solide anche mentalmente. Complimenti a lui ma anche agli altri”.

Allargando i complimenti a tutta la squadra, il tecnico parla della difficoltà nelle scelte di formazione: “Questa settimana ancor di più i ragazzi si sono applicati in maniera convinta e dura, mi hanno messo in grande difficoltà nella scelta degli undici ma mi hanno anche dato la fiducia di poter gestire bene i cambi. Bisogna mantenere questa applicazione e questa voglia di dimostrare”.

A proposito di campi, da segnalare la breve partita di Simonetta, entrato al 56′ e uscito all’80’. Riolfo ha spiegato così la decisione: “Simonetta l’ho fatto entrare e poi l’ho tolto, ma non per punizione. Durante la partita si è trovato un po’ in difficoltà e questa deve essere un’esperienza. Mi serviva un po’ più di struttura fisica. Ha grandi qualità e ci darà una grandissima mano”

Il prossimo appuntamento dei rossoblù arriva domenica prossima, in occasione della prestigiosa trasferta a Perugia. Prima, un po’ di riposo: “Adesso arrivano due giorni di riposo che i ragazzi si sono meritati. Da martedì iniziamo a lavorare sul Perugia”.