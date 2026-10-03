Il comune di Ceriale fa chiarezza sul ruolo dei nonni vigili, l’assessore De Stefano: “Una risorsa preziosa che continueremo a valorizzare”

Ceriale. In merito a quanto espresso dal consigliere di minoranza Luigi Giordano a mezzo organi di stampa relativamente al servizio dei nonni vigili davanti alle scuole di Ceriale, l’amministrazione comunale ritiene opportuno fare chiarezza sul ruolo dei volontari e sull’organizzazione delle attività a supporto della comunità scolastica.

“I nonni vigili sono volontari che mettono gratuitamente a disposizione della comunità il proprio tempo, svolgendo un’importante funzione di supporto davanti alle scuole e negli attraversamenti degli alunni – spiega l’assessore alle Politiche scolastiche Barbara De Stefano -. Il loro ruolo è prezioso e non è assolutamente intenzione dell’Amministrazione sostituirli con la Polizia Locale. Al contrario, il loro contributo resta una risorsa importante per Ceriale”.

La questione riguarda piuttosto la necessità di distinguere con chiarezza le attività di volontariato dai compiti che, per loro natura, devono essere assicurati dal personale dell’Ente. “Negli ultimi tempi – spiega – si era venuta a creare una situazione anomala, nella quale i nonni vigili svolgevano attività che finivano per avvicinarsi a quelle proprie di un servizio che deve essere garantito dal personale retribuito dell’Ente. Per questo abbiamo ritenuto necessario riportare ciascuna figura al proprio ruolo, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità: la Polizia Locale per le funzioni istituzionali che le competono e i nonni vigili per il prezioso supporto volontario alla comunità”.

Non si tratta, dunque, di una decisione volta a interrompere l’esperienza del volontariato. L’amministrazione sta invece lavorando per ridefinirne modalità e ambiti di impiego. “Chi vorrà continuare a fare volontariato, potrà farlo anche nelle ore pomeridiane, secondo modalità che verranno organizzate. Inoltre – aggiunge -, molto presto proporremo nuove opportunità di volontariato, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, per valorizzare ulteriormente la disponibilità e l’esperienza dei nostri volontari”.

Nelle intenzioni dell’amministrazione c’è quindi quella di mantenere e rafforzare questa forma di partecipazione, evitando però sovrapposizioni con le responsabilità proprie dell’Ente. “Non vogliamo eliminare il volontariato, ma valorizzarlo e organizzarlo nel modo corretto, evitando che un’attività volontaria finisca per sostituire un servizio che deve essere garantito dal personale comunale –-conclude De Stefano -. I nonni vigili rimangono una risorsa per Ceriale e continueremo a lavorare perché il loro impegno possa essere valorizzato nel modo più appropriato”.