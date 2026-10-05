Il Comune di Bormida è entrato nella rete dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco in Italia

Bormida. Domenica 4 ottobre il Comune di Bormida ha celebrato il suo ingresso ufficiale nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco in Italia con una cerimonia organizzata in collaborazione con il giornalista e divulgatore storico-culturale Andrea Carnino e con la delegazione di Savona dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv guidata da Silvia Molino.

L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, si è svolto nell’ambito della Sagra della Castagna.

Alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, ha celebrato la messa, al termine della quale, davanti alla chiesa, i rievocatori del gruppo storico “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco si sono esibiti nella spettacolare cerimonia d’investitura di un cavaliere.

Alle 12.30, nella sala consiliare del municipio si è tenuta una solenne cerimonia, che ha visto gli interventi di Daniele Galliano, sindaco di Bormida; dell’assessore regionale Paolo Ripamonti; dei consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza; di Matteo Mirone, sindaco di Arnasco e consigliere della Provincia di Savona; di Silvia Molino e Marco Ghisolfo, ispettore per la Liguria delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Successivamente il giornalista e divulgatore storico-culturale Andrea Carnino ha ripercorso lo storia di Bormida, dal medioevo fino all’annessione della Repubblica di Genova nel Regno di Sardegna voluta dal Congresso di Vienna.

Carnino ha inoltro spiegato il legame di Bormida con i Grimaldi di Monaco: il Marchese Giacomo Del Carretto, che possedeva un feudo vastissimo, che da Finale Ligure andava fino ad Alba, fu padre di Aurelia, la quale sposò in seconde nozze Francesco Grimaldi, colui che la notte dell’8 gennaio 1297 conquistò la Rocca di Monaco, diventandone il suo primo Signore e regnando insieme al figliastro Ranieri I, nato dalla prima unione di Aurelia con Lanfranco Grimaldi. I due regnarono fino al 10 aprile 1301, quando Monaco tornò genovese. Fu Carlo I, figlio di Ranieri I, a riconquistare la Rocca il 12 settembre 1331, diventandone il suo primo Signore sovrano.

Il Marchese di Finale Ligure Giorgio Del Carretto, nipote di Giacomo, fu padre di Ilaria Maria, andata in sposa a Ranieri II Grimaldi, co-Signore di Monaco dal 29 giugno 1352 al 15 agosto 1357 insieme al padre Carlo I, al fratello minore Gabriele e al prozio Antonio.

Il Marchese di Finale Ligure Galeotto, bisnipote di Giorgio, fu padre di Bianca, consorte di Catalano Grimaldi, Signore di Monaco dal 1454 al 1457.

Al termine della cerimonia il sindaco Daniele Galliano, dopo aver portato i saluti di Fulvio Gazzola, presidente dell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia e sindaco di Dolceacqua, ha annunciato l’ingresso del suo Comune nell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia.

All’evento hanno presenziato le seguenti autorità: l’assessore regionale Paolo Ripamonti; i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza; Matteo Mirone, sindaco di Arnasco e consigliere della Provincia di Savona; Renato Adorno, sindaco di Rezzo (IM) e presidente del Parco Alpi Liguri; Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria; Flavio Astiggiano, sindaco di Mallare; Michele Franco, sindaco di Murialdo; Roberto De Andreis, sindaco di Nasino; Paola Scarzella, sindaco di Osiglia; Walter Astengo, sindaco di Spigno Monferrato (AL); Giovanni Genta, sindaco di Saliceto (CN); Roberto Musetti, vice sindaco di Pallare, e Francesca Manfrino, consigliere comunale di Bardineto.

Presenti gli Alpini di Bormida ed una rappresentanza della Liguria delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.