Il circolo loanese di Fratelli d’Italia lancia un sondaggio sulla città

Loano. Si accende l’autunno per il circolo loanese di Fratelli d’Italia impegnato a promuovere momenti di incontro e ascolto dei cittadini, con iniziative rivolte sia a residenti che a turisti, invitati a prendere parte ad un sondaggio di opinione, presentato in occasione dell’appuntamento pubblico di sabato scorso, presso il gazebo allestito nel cuore di Loano e compilabile anche online.

“Fra le tante tematiche prese in esame dai numerosi aderenti al questionario, da compilare in forma anonima, per garantire la massima libertà di trasparenza, – hanno spiegato, – la sicurezza, la manutenzione urbana e ambientale che, nonostante i cantieri in corso, hanno ottenuto una buona valutazione, mentre il massimo apprezzamento, con un giudizio complessivo eccellente è stato espresso nei confronti del comparto turistico, assieme agli eventi e alla cultura”.

“Il sostegno ai giovani e alle famiglie, la comunicazione e l’accessibilità registrano un livello soddisfacente, mentre discordante è la visione della valorizzazione del territorio e delle attività, su cui forse sarebbe opportuno soffermasi con un’analisi più dettagliata e approfondita, per trovare le opportune risposte alle esigenze espresse”.

“La raccolta di segnalazioni, opinioni e suggerimenti prosegue, per consentire a tutti di prendere parte alla crescita della Loano di domani, con la forza del passato e la volontà del presente”, hanno concluso.