Il Campomorone recupera il Savona, mister Palermo: “Risultato che dà carica. L’obiettivo è salvarsi il prima possibile”

Il Campomorone porta a casa un punto dalla trasferta con il Savona. Il match del Chittolina è terminato 1-1 grazie alla rete di Diakhate nel finale che ha pareggiato quella di Silvestri a inizio ripresa. A commentare la sfida nel post partita, un soddisfatto Davide Palermo, tecnico del club genovese.

Dichiara il mister: “Il bicchiere è mezzo pieno. Questo pareggio ci dà una grande carica, è arrivato in modo meritato. Abbiamo costruito il gol con tante azioni nel secondo tempo. Il loro gol poteva destabilizzarci, invece i ragazzi sono stati bravi a tenere il campo e a crescere. Il campo era difficilissimo, la cornice di pubblico poteva fare la differenza“.

L’ingresso in campo di Diakhate ha svoltato la gara. Palermo l’aveva preparata così: “Diakhate è un valore per questa squadra, conosciamo bene le sue caratteristiche. L’avevo un po’ immaginata così, è entrato bene e poteva fare gol prima. Ci ha fatto un bel regalo”.

Un Campomorone rinnovato che ha comunque iniziato bene, con 7 punti nelle prime 4 giornate. Quali sono le ambizioni di questa squadra? Risponde il mister: “Continuiamo a seguire la filosofia del partita dopo partita. L’obiettivo che ci ha chiesto la società è ottenere la salvezza il prima possibile, cercando però di giocarcela con tutti. Questo è l’atteggiamento che stiamo cercando di portare in campo. La squadra è giovane ma ha qualità e valori umani. Lavoreremo per mantenere questo atteggiamento. Oggi faccio ancora un applauso ai ragazzi, sono stati veramente bravi”.