Guasto interessa reti telefoniche e fibra ottica: disservizi per 112 e 118 e rallentamenti sulle linee

Liguria. A seguito di un cedimento tecnico che ha interessato le linee telefoniche e la rete a fibra ottica di alcuni gestori, verificatosi questa mattina in parte della Liguria e in alcune aree delle regioni limitrofe, si stanno registrando da questa mattina disservizi per l’utenza.

In questo momento interessano soprattutto le linee di emergenza e urgenza, 118 e 112, mentre per il CUP e negli ospedali la situazione è tornata alla normalità.

Regione Liguria, le Prefetture e le Questure, in collaborazione con Liguria Digitale, “stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione, attraverso una task force attivata per monitorare le criticità e coordinare gli interventi necessari, in raccordo con i soggetti e gli enti competenti, al fine di garantire il rapido ripristino della piena operatività dei servizi”.