Guasto a reti telefoniche e fibra ottica, l’Ats ringrazia il personale: “Hanno dimostrato grande disponibilità, professionalità e competenza”

Liguria. La direzione di Azienda Tutela della Salute Liguria, con i direttori dei servizi Numero Unico Emergenza 112 e 118, esprimo esprimere “un sincero e sentito ringraziamento a tutto il personale che, nella giornata odierna, si è trovato ad affrontare gravi criticità operative determinate da un guasto tecnico. Hanno dimostrato grande disponibilità, professionalità e competenza”.

“La situazione ha richiesto impegno straordinario, capacità di adattamento e forte collaborazione. Tutte le operatrici e tutti gli operatori hanno saputo garantire, anche in condizioni di particolare difficoltà, la continuità e la sicurezza dei servizi di emergenza-urgenza, assicurando alla popolazione un servizio essenziale”.

“A ciascuno di loro va il nostro grazie per il lavoro svolto, per la disponibilità dimostrata e per il senso di responsabilità con cui hanno affrontato la situazione, contribuendo a mantenere efficiente la risposta ai cittadini”.

“Questa giornata ha confermato, ancora una volta, il valore e la professionalità delle donne e degli uomini che operano quotidianamente nel NUE 112 e nel 118: rappresentano un pilastro fondamentale del Sistema dell’emergenza-urgenza ligure. Grazie a tutte e tutti per l’impegno e per la professionalità dimostrata”.