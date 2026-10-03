Guasto a reti telefoniche e fibra ottica, 112 e 118 ritornano alla piena operatività

Liguria. È tornata alla normalità, dalla serata di ieri, la piena operatività delle linee di emergenza e urgenza 112 e 118, dopo i disservizi che avevano interessato parte della Liguria e alcune aree delle regioni limitrofe a seguito di un cedimento tecnico sulle reti telefoniche e a fibra ottica di alcuni gestori. Lo annuncia, in una nota, Regione Liguria.

Nel corso della giornata di ieri si erano registrati rallentamenti e disservizi sulle comunicazioni telefoniche. Secondo quanto accertato, la causa sarebbe un incendio doloso che, ieri mattina, ha interessato i cavi della fibra ottica in salita Bersezio, tra Sampierdarena e Rivarolo, proprio sotto il ponte di San Giorgio a Genova.

Sul posto, dopo le segnalazioni arrivate alla centrale operativa, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. A prendere fuoco è stata una condotta di cavi che controlla la fibra ottica a servizio del levante genovese e del Basso Piemonte e, si apprende, sarebbero stati individuati degli inneschi a batteria..

Sull’episodio, che al momento non è stato rivendicato, indaga la Digos. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso aggravato dalla finalità terroristica.

L’incendio ha mandato in tilt le linee di alcuni gestori e ha provocato disservizi per l’utenza, che in questo momento interessano soprattutto le linee di emergenza e urgenza, 118 e 112.

Grazie anche all’intervento celere dei tecnici di FiberCop, gestore dell’infrastruttura, da ieri sera il servizio 112 e 118 risulta pienamente operativo.

FiberCop, in qualità di parte lesa, è pronta a collaborare con la magistratura e con le autorità competenti, mettendo a disposizione ogni elemento utile per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.