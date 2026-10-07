Giro dei Monti Savonesi Storico, aperte le iscrizioni all’ottava edizione

Albenga. Con l’apertura delle iscrizioni è ufficialmente partito il programma del Giro dei Monti Savonesi storico. Tutto è pronto ad Albenga per ospitare l’ottava edizione della manifestazione targata Sport Infinity che, grazie al prezioso supporto del Comune e della Fondazione De Mari, anche quest’anno animerà il finale di stagione del Trofeo Rally di Zona 1 (Nord Ovest), del Memory Fornaca e del Michelin Trofeo Storico, riservato agli equipaggi che corrono con gomme del marchio francese; i concorrenti in lizza per il Trofeo del celebre “Bibendum” si daranno appuntamento ad Albenga in cerca di punti preziosi, in occasione del penultimo appuntamento stagionale. Definito dai propri organizzatori “la storia e la gloria di Michelin in una serie dal sapore d’antan”, il Trofeo comprende sei classi ed è aperto a tutte le vetture nel primo, secondo, terzo e quarto raggruppamento. Il Giro dei Monti Savonesi Storico rappresenterà la nona tappa di un calendario composto da 10 gare, che si concluderà la settimana successiva con il Rally Lessinia Storico.

Ad Albenga fervono i preparativi e si attendono interessanti novità, a partire dallo spostamento del quartier generale del rally a Palazzo Oddo, nel cuore del centro storico. Si tratta di uno degli edifici storici più significativi del centro di Albenga, nato come residenza privata e trasformato nel 1623 in un importante collegio scolastico grazie al lascito del giurista Gio Maria Oddi. Oggi la struttura è stata riconvertita in un vivace polo culturale multimediale che ospita una biblioteca, un auditorium e la mostra archeologica permanente.

Il centro della città inizierà ad animarsi giovedì 5 novembre, quando inizierà la consegna dei road book presso il Museo Sommariva “la civiltà dell’olio”, dalle 18 alle 21. Il giorno successivo si replicherà dalle 8 alle 12, mentre per tutto venerdì 6 novembre, fino alle 20, saranno consentite le ricognizioni del percorso con vetture stradali.

Sabato 7 novembre si entrerà poi nel vivo del weekend di gara, con le verifiche sportive a Palazzo Oddo, nell’adiacente auditorium, dalle 8:30 alle 12, quasi in simultanea con le verifiche tecniche, previste nell’area ex mercato di Piazza Corridoni dalle 9 alle 12:30. Piazza del Popolo ospiterà, come è consuetudine, la pedana di partenza, sulla quale in concorrenti transiteranno dalle 15 per il via ufficiale. Soli 39 minuti dopo, la prima vettura affronterà la prova speciale “Scravaion”, sulla quale è previsto anche un passaggio in notturna alle 18:33. Tra le due speciali del primo giorno sarà nuovamente allestito in riordino presso l’azienda agricola BioVio, durante il quale agli equipaggi sarà offerto un rinfresco a base di eccellenze locali. A partire dalle 20:18 tutte le auto, in successione, faranno rientro ad Albenga per il riordino notturno in Viale Martiri della Libertà.

Domenica 8 novembre la sveglia suonerà presto per i concorrenti, che lasceranno Albenga alle 7:10 per dirigersi verso le prove speciali di Caso – Paravenna e Onzo, da affrontare in successione per tre volte durante la giornata. L’arrivo del primo concorrente, dopo otto prove speciali e 77,86 chilometri di gara, è previsto alle 15:28 in Piazza del Popolo.

Parallelamente all’8° Giro dei Monti Savonesi Storico, andrà in scena anche l’ottava edizione del Monti Savonesi Historic Regularity, che anche quest’anno assegnerà i titoli del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità, essendo l’ultima tappa nel calendario della prestigiosa serie tricolore riservata agli specialisti della disciplina.

Entrambe le manifestazioni porteranno nella città delle cento torri numerosi equipaggi e vetture di prestigio, che faranno la gioia dei tanti appassionati presenti. L’impatto sull’indotto economico di Albenga e dell’entroterra sarà molto importante, confermando la reputazione che la manifestazione si è guadagnata negli anni. Un evento ormai di assoluto rilievo per le attività ricettive e commerciali della zona, che possono contare su un importante afflusso di pubblico in un periodo fuori dalla consueta stagione turistica.