Giornata mondiale della salute mentale: il 10 ottobre iniziative in cinque località del savonese

Sabato 10 ottobre 2026 l’Area sociosanitaria locale 2 di ATS Liguria partecipa alla Giornata mondiale della salute mentale con una serie di iniziative organizzate sul territorio a Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Calizzano e Carcare.

Gli appuntamenti coinvolgono in particolare i centri del circuito Generazioni in Gioco (GiG), dedicati all’intercettazione precoce del disagio e alla prevenzione universale, indicata e selettiva.

Le iniziative dell’Area 2 si inseriscono in un modello di prossimità alla popolazione e ai luoghi di vita promosso da alcuni anni. I centri GiG sono spazi non sanitarizzati e di facile accesso, che stanno registrando un notevole riscontro positivo e si stanno dimostrando efficaci nelle proprie finalità di intervento precoce e di promozione di corretti stili di vita.

Gli appuntamenti di sabato 10 ottobre:

Savona – mostra “Frammenti preziosi”

Dalle 15.00 alle 18.00, il Centro GiG di corso Italia 15r apre le proprie porte alla cittadinanza. Sarà possibile visitare la mostra di mail art “Frammenti preziosi”, organizzata in collaborazione con i Centri di Salute Mentale (CSM) di Savona e Pietra Ligure.

Albisola Superiore – improvvisazione teatrale

Dalle 16.00 alle 18.00, presso lo Spazio Giovani di Albisola Superiore, al CRCS Luceto, si svolgerà un laboratorio di improvvisazione teatrale con la Compagnia teatrale “A Tutti Quelli” APS. L’iniziativa propone un’esperienza pratica per mettersi in gioco e sperimentare il teatro. Informazioni: 329 7397811.

Celle Ligure – “Storie di carta a colazione…”

Alle ore 9.30, presso il Giardino Mezzalunga, è in programma un appuntamento dedicato all’ascolto, alla condivisione e all’espressione di sé attraverso l’arte. Attraverso la tecnica del collage i partecipanti potranno dare forma a pensieri, emozioni e vissuti. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti e non richiede competenze artistiche. Sempre a Celle Ligure, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, in via Boagno, sarà allestito un grande “word search”: i passanti saranno invitati a fermarsi e lasciare il proprio segno, come occasione simbolica di riflessione e ricerca delle parole legate alla salute mentale. Informazioni: taleacelle@gmail.com – 340 0831293 – Instagram @taleacelle.

Calizzano – attività al Centro GiG

Dalle 15.00 alle 18.00, presso il GiG Calizzano, in via Lambertini, saranno proposte attività di ginnastica della mente, giochi di socializzazione, danzamovimento terapia e yoga della risata, aperte alla cittadinanza.

Carcare – Spazio Giovani Valbormida

Dalle 16.00 alle 18.00, presso piazza Sandro Pertini 6, sarà presentato lo “Spazio Giovani Valbormida”, insieme alle attività delle associazioni ARCI Noi per Voi – APS e “Echo Collective – APS, impegnate nel campo della salute mentale e del protagonismo giovanile in Valbormida. Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Ombra”, alla presenza della protagonista Caterina Gulfo. È previsto un rinfresco offerto dalla Bottega Equo Solidale di Carcare. Per Informazioni: 339 5878093.