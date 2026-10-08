Giornata Colombiana, Quiliano offre l’olio per la lampada dedicata a Cristoforo Colombo: il 12 ottobre la cerimonia di consegna a Genova

Quiliano. Si inserisce nel contesto delle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo la partecipazione della Città di Quiliano alla Giornata Colombiana 2026, in programma lunedì 12 ottobre a Genova.

Per l’occasione sarà proprio Quiliano a rappresentare la Liguria nella tradizionale cerimonia che si terrà alle ore 16.30 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, alla presenza delle istituzioni cittadine e delle delegazioni partecipanti.

Il momento centrale della giornata sarà la consegna dell’olio per la lampada votiva dedicata a Cristoforo Colombo, che arde nel faro a lui dedicato a Santo Domingo. A consegnarlo sarà il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, accompagnato dalla delegazione del Comune e dal Gonfalone della Città, insignito della Croce al Valor Militare.

L’olio che Quiliano porterà a Genova è espressione diretta del territorio: sarà infatti quello ottenuto dalla prima molitura delle olive raccolte dagli ulivi di proprietà del Comune di Quiliano, con la lavorazione affidata al Frantoio Cati.

Un gesto simbolico che consentirà alla Città di presentarsi alla cerimonia attraverso uno dei prodotti che più rappresentano la propria identità agricola e la propria tradizione. Una tradizione che Quiliano continua a valorizzare attraverso il patrimonio olivicolo, la produzione vinicola e le numerose eccellenze agroalimentari del territorio.

La partecipazione alla Giornata Colombiana assume inoltre un particolare significato alla luce del legame storico con Vittorio Pertusio, già Sindaco di Genova e figura profondamente legata a Quiliano, recentemente insignito della cittadinanza onoraria alla memoria. Fu proprio Pertusio, alla guida del Comune di Genova, a promuovere le celebrazioni per il Cinquecentenario della nascita di Cristoforo Colombo tra il 1950 e il 1951, dando impulso a quella tradizione che ancora oggi si rinnova con la Giornata Colombiana.

“Ci apprestiamo a vivere una giornata di grande significato per la nostra comunità – dichiara il sindaco Nicola Isetta – perché Quiliano avrà l’onore di rappresentare la Liguria nel contesto delle celebrazioni colombiane e di farlo portando a Genova un prodotto che nasce direttamente dalla nostra terra. L’olio degli ulivi comunali diventa così un simbolo della nostra comunità, delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio agricolo.”

“Sarà anche un’occasione per rafforzare il legame tra Quiliano e Genova – prosegue il sindaco – un legame che trova un riferimento importante nella figura di Vittorio Pertusio e nella storia delle celebrazioni colombiane. Ringraziamo il sindaco Silvia Salis per aver scelto Quiliano e per averci affidato il compito di rappresentare la Liguria. Parteciperemo alla cerimonia con orgoglio, portando con noi la nostra Città e una parte autentica della sua identità.”

L’appuntamento è quindi per lunedì 12 ottobre alle ore 16.30 a Palazzo Ducale, dove Quiliano sarà protagonista della cerimonia insieme alle altre realtà istituzionali coinvolte nelle celebrazioni.

“Quello di lunedì sarà un momento importante per tutta la nostra comunità – sottolinea Isetta – perché Quiliano avrà l’onore di rappresentare la Liguria in una delle celebrazioni più significative legate alla storia di Genova e alla figura di Cristoforo Colombo. Porteremo a Palazzo Ducale un prodotto che nasce direttamente dagli ulivi del nostro Comune e che rappresenta una parte autentica della nostra identità e della nostra tradizione agricola.”

La partecipazione alla Giornata Colombiana rappresenta anche l’occasione per rafforzare il legame tra Quiliano e Genova, nel solco della storia di Vittorio Pertusio, figura alla quale le due comunità sono profondamente legate e che fu protagonista delle celebrazioni genovesi per il Cinquecentenario della nascita di Cristoforo Colombo.

“Sarà un piacere e una responsabilità portare il nome di Quiliano a Genova – conclude Isetta – e farlo attraverso un simbolo semplice ma profondamente legato alla nostra terra: l’olio. Ringraziamo ancora una volta il Sindaco Silvia Salis per aver scelto Quiliano e per aver affidato alla nostra Città il compito di rappresentare la Liguria. Sarà una giornata che vivremo con orgoglio, portando con noi tutta la nostra comunità.”

La cerimonia si svolgerà lunedì 12 ottobre alle ore 16.30 presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova.