Garlenda celebra la passione per le auto italiane: successo al Museo della 500 per la proiezione di “Mr. Fiat Finland”

Garlenda. Una mattinata intensa e ricca di emozioni ha animato oggi il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa” di Garlenda, dove è stato proiettato il cortometraggio della regista Marita Salonen, “Mr. Fiat Finland”, dedicato alla vita di Rainer Mäkipää e al suo straordinario museo privato di automobili italiane situato a Hämeenkyrö, in Finlandia.

Numerosi i partecipanti all’evento, tra cui cittadini di Garlenda, appassionati provenienti dal territorio e soci del Fiat 500 Club Italia, alcuni dei quali hanno raggiunto il Museo a bordo delle loro Fiat 500, creando una splendida cornice di vetture storiche all’esterno della struttura.

Il documentario, accolto con grande interesse dal pubblico, racconta la storia di un uomo che ha dedicato oltre settant’anni della propria vita alla conservazione e alla valorizzazione delle automobili italiane. Più che un film sulle auto, “Mr. Fiat Finland” è il ritratto di una persona, dei suoi valori, della sua determinazione e della straordinaria passione che l’ha accompagnata per tutta la vita. Una testimonianza autentica di come impegno, costanza e amore per la cultura automobilistica possano trasformarsi in un’eredità capace di unire persone e Paesi diversi.

Al termine della proiezione, della durata di circa trenta minuti, il pubblico ha avuto l’opportunità di dialogare con Rainer Mäkipää, grazie alla presenza dell’interprete Giovanni Trimeloni, in un momento di confronto particolarmente apprezzato che ha permesso di approfondire la storia della sua collezione e il legame che da sempre lo unisce all’Italia.

La mattinata è stata inoltre arricchita dalle riprese del cameraman Tino Ahonen, sempre sotto la regia di Marita Salonen, per la realizzazione di “Mr. Fiat 2”, il seguito del documentario. All’esterno del Museo sono state effettuate riprese che vedranno protagoniste le Fiat 500 intervenute a Garlenda, insieme ad alcune interviste a personalità del Fiat 500 Club Italia, chiamate a raccontare il valore culturale e umano che l’utilitaria più amata dagli italiani continua a rappresentare.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo del Museo “Dante Giacosa” come luogo d’incontro internazionale, capace di mettere in relazione storie, persone e passioni accomunate dall’amore per la Fiat 500 e per il patrimonio automobilistico italiano.