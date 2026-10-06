Futuro Nazionale, Medusei nominato responsabile regionale

Liguria. “Si rafforza la struttura di Futuro Nazionale in Liguria. Con il mandato del Generale Roberto Vannacci nomino Gianmarco Medusei, consigliere regionale, responsabile regionale per la fase costituente”. Così il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni.
“Nomino inoltre Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo, vicario regionale per la stessa fase”.
“A loro il compito di organizzare il territorio, nel rispetto dello Statuto e dei valori comuni. Buon lavoro a entrambi”, conclude Simoni.
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