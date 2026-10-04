Finale Ligure, aggredisce una donna e la minaccia di morte: arrestato 36enne dopo colluttazione con la polizia locale

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre in via Brunenghi a Finale Ligure, dove un intervento della Polizia Locale si è concluso con l’arresto di un uomo e il ferimento di un agente.

La pattuglia, in transito lungo la via centrale, è intervenuta per identificare un uomo segnalato come il responsabile di un’aggressione consumata poco prima ai danni di una giovane donna che stava accompagnando due bambini.

Inizialmente collaborativo, il trentaseienne di nazionalità albanese, identificato come K.A., ha perso il controllo alla vista della vittima, tornata nel frattempo sul posto. L’uomo ha tentato di colpirla nuovamente, urlandole contro gravi minacce di morte.

Di fronte alla furia improvvisa dell’aggressore, gli agenti sono intervenuti tempestivamente per fare scudo alla donna, riuscendo a bloccare il soggetto dopo una violenta colluttazione. Durante le fasi concitate del fermo, un agente ha riportato escoriazioni e contusioni, rendendo necessario il ricovero e le medicazioni presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Condotto presso il Comando di via Ghiglieri per le procedure di identificazione, il 36enne è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per i reati di percosse, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

D’intesa con il sostituto procuratore della Repubblica Massimiliano Bolla, l’uomo è stato tratto in arresto e giudicato nella mattinata del 3 ottobre con il rito per direttissima. In attesa degli sviluppi del procedimento penale, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Savona.