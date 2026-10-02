Finale, autoarticolato bloccato sulla Sp45: circolazione sospesa

Finale Ligure. Disagi alla viabilità nel comune di Finale Ligure, dove la circolazione lungo la Strada Provinciale 45 — che porta a Le Manie, Voze e Spotorno — è stata temporaneamente sospesa.
L’intervento si è reso necessario per permettere i lavori di messa in sicurezza e il recupero di un autoarticolato, rimasto incastrato in una curva in direzione località Le Manie.
Sono attualmente in corso le operazioni per rimuovere il mezzo pesante.
La strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine delle operazioni.
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