Festa per i 55 anni di Avis Loano, la presidente Sara Tessarin: “Cambiano le persone, ma la volontà di esserci per gli altri non cambierà mai”

Loano. Una giornata di festa, ma anche piena di commozione e riconoscenza. Domenica 4 ottobre scorso l’Avis Comunale di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano, ha celebrato il 55^ anniversario della propria fondazione con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

L’Avis comunale si è costituito ufficialmente l’11 febbraio 1971: ne facevano parte sette membri e la presidenza era in capo a Mario Quinland; la prima sede era in piazzale Mazzini. Oggi l’Avis comunale di Loano trova presso l’ex ospedale Ramella di via Stella ed è presieduta da Sara Tessarin.

La giornata ha preso il via alle 9, con il ritrovo in piazza Italia, davanti al Palazzo Comunale. Alle 10 è partito il corteo per le vie cittadine, seguito dalla deposizione dei fiori presso il monumento dedicato al fondatore di Avis, il dottor Vittorio Formentano, nei “Giardini Donatori di Sangue”. Alla cerimonia hanno partecipato delegazioni Avis provenienti da tutta Italia e la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano.

La giornata è proseguita con la celebrazione della messa nella parrocchia San Giovanni Battista. A seguire spazio ai saluti delle autorità e alla premiazione dei donatori, in programma nella sala consiliare del Comune di Loano. Un momento dedicato a chi, attraverso la donazione di sangue, contribuisce concretamente alla salute e al sostegno della comunità.

La presidente, Sara Tessarin, ha detto: “Oggi non celebriamo soltanto una ricorrenza. Celebriamo 55 anni di storia, di impegno, di solidarietà e di persone. Cinquantacinque anni possono sembrare soltanto un numero, ma dietro questo numero ci sono migliaia di gesti, di incontri, di sacrifici e soprattutto di vite che, grazie a una semplice scelta, hanno potuto continuare. Nel corso di questi anni l’Avis di Loano è cresciuta insieme alla nostra comunità. Sono cambiate le persone, sono cambiate le generazioni, sono cambiate le esigenze, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la volontà di esserci per gli altri”.

“Il mio predecessore Fabio Mauri è stato presidente a lungo, quasi vent’anni, ed è riuscito a far crescere la nostra piccola Avis, con tanti sacrifici, tanta volontà e senso di dovere verso gli altri e lo ringrazio. Io stessa, appena maggiorenne, mi avvicinai all’Avis di Vigevano per diventare donatrice e in poco tempo creammo un gruppo giovani per poter portare e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del dono, anni dopo, ormai parliamo di 17 anni fa, mi trasferii per amore in Liguria e trovai una porta aperta e una grande accoglienza a Loano”.

“Donare il sangue è un gesto semplice, ma dal valore immenso. Un gesto che non chiede nulla in cambio. Chi dona spesso non conosce la persona che riceverà quel sangue, non ne conosce la storia, non ne conosce il volto. Eppure, sceglie di tendere la propria mano verso qualcuno che, in quel momento, ha bisogno. Questa è la forza dell’Avis. Essere donatori significa dire, con un gesto concreto: ‘Io ci sono’. Oggi parecchi di voi riceveranno una benemerenza e un diploma, non metteteli in un cassetto ma appendeteli in casa, mostrateli e andatene fieri, perché avete fatto qualcosa di unico per gli altri e per voi stessi”.

“Un ringraziamento va anche a chi, nel corso degli anni, ha dedicato tempo ed energie all’associazione: ai presidenti, ai consiglieri, ai volontari, ai collaboratori, a chi purtroppo ci ha lasciato, e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, spesso senza essere viste, ma rendendo possibile ogni attività. Perché un’associazione vive grazie alle persone. E l’Avis di Loano ha avuto la fortuna di incontrarne tantissime. I 55 anni non rappresentano un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Una comunità è veramente forte quando le persone scelgono di prendersi cura le une delle altre. E allora il mio augurio, nel giorno del 55^ anniversario dell’Avis di Loano, è che questa storia possa continuare ancora a lungo. Che tra 5, 10, 20 e magari 50 anni ci siano ancora persone pronte a raccogliere il testimone, già ora Giacomo, Fiorenzo e Simone, i figli di Fabio si stanno dando da fare all’Aquila e a Loano, chissà se altre nuove generazioni avranno voglia un domani di mettersi in gioco. A tutti i donatori presenti e passati, alle toro famiglie, alla mia famiglia mio marito Simone, i miei figli Sofia e Samuele, mia suocera Clara, ai volontari, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito a costruire questi 55 anni: semplicemente grazie”.

Di seguito le benemerenze assegnate.

Benemerenze Rame: Allisiardi Alberto; Aragno Andrea; Asaro Cristian; Bajc Romina; Battaglini Barbara; Bellotti Silvana; Bertolotto Paolo; Brunetti Luisa; Cianci Ubaldo; Costa Jacopo; David Cristian Florin; De Francesco Federico; De Francisci Fabio; Dell’isola Candido; Ferrara Gaia; Ferrari Cristiano; Formato Francesca; Fornaro Nadia; Furfaro Alessio; Gallo Gabriele; Genta Martina; Ghigliazza Elena; Giani Roberta; Giovannoni Gabriele; Greco Mauro; Grenzi Massimo; Gullace Martina; Ingaliso Vittoria; Insirello Sebastiano; Ivaldo Manuela; Landolfi Giuseppe; Mansi Giuseppe; Massa Maurizio; Massari Nadia; Massone Gianfranco; Mauri Fiorenzo; Mauri Giacomo; Mendez Ramirez Angel Domingo; Meroni Carlotta; Oddone Angelo; Perelli Daniele; Pillitteri Jessica; Pollero Monica; Quercia Camilla; Quercia Giorgia; Ricotta Gina; Rosso Simona; Rovella Giambattista; Rubatti Claudio; Scaglia Gaby; Suardi Massimo; Timo Noemi; Tumminello Pietro Fortunato; Vicinanza Aurora; Vigna Elisa; Vitale Giovanniluigi; Zuffo Riccardo.

Benemerenze Argento: Argento Carlo; Basso Cristian; Battaglini Barbara; Belcastro Stefano; Bellinzoni Elena; Bertolotto Paolo; Brocchi Nicholas; Cassola Valentina; David Cristian Florin; De Francisci Fabio; De Rossi Piera; Ferrara Nicole; Ferro Carlo; Fornaro Nadia; Genta Martina; Ghirardi Valerie; Giacometti Andrea Vittorio; Guglielmetto Mugion Maria Rosa; Insirello Sebastiano; Ivaldo Manuela; Leoncini Gianvittorio; Marelli Roberto; Massari Nadia; Mauri Giacomo; Merli Alice; Mezzadri Alex Andrea; Michetti Andrea; Munerol Simona; Orlandi Monica; Pesce Laura; Piazza Anna Maria; Poggio Maurizio; Sali Serena; Salvati Debora; Schirripa Luciano; Scrivano Remo; Siro Samuel; Tovano Valerio; Vinci Melissa; Vitale Patrizia.

guarda tutte le foto 18



L’Avis di Loano festeggia 55 anni

Benemerenze Argento Dorato: Bajc Romina; Balestra Ketti; Bottari Gaetano; Bottari Luigi; Caiazzo Paolo; Cavo Giuseppe; Cibrario Renzo; Cortese Alessia; Cristina Maurizio; Diamante Daniele; Ferrari Simona; Firpo Fabio; Formato Francesca; Fracassi Daniela; Furfaro Davide; Galvan Mauro; Giacometti Paolo; Grenzi Massimo; Ischia Loredana; Joseph Johnson; La Pira Raffaella; Massone Gianfranco; Mauri Michaela; Mellano Federica; Merli Paolo; Mora Soto Monica Edith; Palwankar Veronica; Polizzi Emiliano; Tavarelli Laura; Topino Giuseppe; Zappatore Federica; Ziccarelli Mauro.

Benemerenze Oro: Burrafato Francesco; Incorvaia Antonio; Occhipinti Marcello; Ritano Roberto; Sardanelli Vincenzo; Vignola Alessandro.

Benemerenze Oro con Rubino: Fagioli Fabio; Ortale Marcello; Pistone Fabio; Ruga Monica;

Sangiorgi Anna.

Benemerenze Oro con Smeraldo: Merli Francesco; Rubatti Stefano.

Benemerenze Argento Dorato per i collaboratori: Pippa Maria.

Benemerenze Oro Con Rubino per i collaboratori: Boselli Sergio.