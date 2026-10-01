Festa dell’Avis Loano, il 4 ottobre le celebrazioni per il 55^ anno di fondazione

Loano. Una giornata dedicata alla solidarietà, alla memoria e all’impegno dei donatori di sangue. Domenica 4 ottobre 2026 l’Avis Comunale di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano, celebrerà il 55^ anniversario della propria fondazione con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

L’Avis comunale si è costituito ufficialmente l’11 febbraio 1971: ne facevano parte sette membri e la presidenza era in capo a Mario Quinland; la prima sede era in piazzale Mazzini. Oggi l’Avis comunale di Loano trova presso l’ex ospedale Ramella di via Stella ed è presieduta da Sara Tessarin.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9, con il ritrovo in piazza Italia, davanti al Palazzo Comunale. Alle 10 è previsto il corteo per le vie cittadine, seguito dalla deposizione dei fiori presso il monumento dedicato al fondatore di Avis, il dottor Vittorio Formentano, nei “Giardini Donatori di Sangue”. Alla cerimonia parteciperanno delegazioni Avis provenienti da tutta Italia e la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano.

Alle 11 la giornata proseguirà con la celebrazione della messa nella parrocchia San Giovanni Battista. A seguire, alle 12, spazio ai saluti delle autorità e alla premiazione dei donatori, in programma nella sala consiliare del Comune di Loano. Un momento dedicato a chi, attraverso la donazione di sangue, contribuisce concretamente alla salute e al sostegno della comunità.

L’iniziativa rappresenterà quindi un’occasione per ritrovarsi e celebrare la storia dell’Avis loanese, coinvolgendo donatori, autorità e cittadini in una giornata all’insegna della condivisione e della solidarietà.

Di seguito le benemerenze assegnate.

Benemerenze Rame: Allisiardi Alberto; Aragno Andrea; Asaro Cristian; Bajc Romina; Battaglini Barbara; Bellotti Silvana; Bertolotto Paolo; Brunetti Luisa; Cianci Ubaldo; Costa Jacopo; David Cristian Florin; De Francesco Federico; De Francisci Fabio; Dell’isola Candido; Ferrara Gaia; Ferrari Cristiano; Formato Francesca; Fornaro Nadia; Furfaro Alessio; Gallo Gabriele; Genta Martina; Ghigliazza Elena; Giani Roberta; Giovannoni Gabriele; Greco Mauro; Grenzi Massimo; Gullace Martina; Ingaliso Vittoria; Insirello Sebastiano; Ivaldo Manuela; Landolfi Giuseppe; Mansi Giuseppe; Massa Maurizio; Massari Nadia; Massone Gianfranco; Mauri Fiorenzo; Mauri Giacomo; Mendez Ramirez Angel Domingo; Meroni Carlotta; Oddone Angelo; Perelli Daniele; Pillitteri Jessica; Pollero Monica; Quercia Camilla; Quercia Giorgia; Ricotta Gina; Rosso Simona; Rovella Giambattista; Rubatti Claudio; Scaglia Gaby; Suardi Massimo; Timo Noemi; Tumminello Pietro Fortunato; Vicinanza Aurora; Vigna Elisa; Vitale Giovanniluigi; Zuffo Riccardo.

Benemerenze Argento: Argento Carlo; Basso Cristian; Battaglini Barbara; Belcastro Stefano; Bellinzoni Elena; Bertolotto Paolo; Brocchi Nicholas; Cassola Valentina; David Cristian Florin; De Francisci Fabio; De Rossi Piera; Ferrara Nicole; Ferro Carlo; Fornaro Nadia; Genta Martina; Ghirardi Valerie; Giacometti Andrea Vittorio; Guglielmetto Mugion Maria Rosa; Insirello Sebastiano; Ivaldo Manuela; Leoncini Gianvittorio; Marelli Roberto; Massari Nadia; Mauri Giacomo; Merli Alice; Mezzadri Alex Andrea; Michetti Andrea; Munerol Simona; Orlandi Monica; Pesce Laura; Piazza Anna Maria; Poggio Maurizio; Sali Serena; Salvati Debora; Schirripa Luciano; Scrivano Remo; Siro Samuel; Tovano Valerio; Vinci Melissa; Vitale Patrizia.

Benemerenze Argento Dorato: Bajc Romina; Balestra Ketti; Bottari Gaetano; Bottari Luigi; Caiazzo Paolo; Cavo Giuseppe; Cibrario Renzo; Cortese Alessia; Cristina Maurizio; Diamante Daniele; Ferrari Simona; Firpo Fabio; Formato Francesca; Fracassi Daniela; Furfaro Davide; Galvan Mauro;

Giacometti Paolo; Grenzi Massimo; Ischia Loredana; Joseph Johnson; La Pira Raffaella; Massone Gianfranco; Mauri Michaela; Mellano Federica; Merli Paolo; Mora Soto Monica Edith; Palwankar Veronica; Polizzi Emiliano; Tavarelli Laura; Topino Giuseppe; Zappatore Federica; Ziccarelli Mauro.

Benemerenze Oro: Burrafato Francesco; Incorvaia Antonio; Occhipinti Marcello; Ritano Roberto; Sardanelli Vincenzo; Vignola Alessandro.

Benemerenze Oro con Rubino: Fagioli Fabio; Ortale Marcello; Pistone Fabio; Ruga Monica;

Sangiorgi Anna.

Benemerenze Oro con Smeraldo: Merli Francesco; Rubatti Stefano.

Benemerenze Argento Dorato per i collaboratori: Pippa Maria.

Benemerenze Oro Con Rubino per i collaboratori: Boselli Sergio.