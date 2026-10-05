Ceriale. “Si vogliono spendere milioni e milioni di euro per acquisire l’immobile senza nemmeno sapere cosa farne e, anzi, sottraendo fondi importantissimi agli altri servizi comunali”. Così Luigi Giordano, capogruppo di minoranza di Ceriale Viva, interviene in merito alle sorti dell’ex Colonia Veronese.

La struttura è stata al centro dell’incontro che Giordano, insieme ai colleghi di minoranza Nadia Ligustro e Marcello Stefanì, hanno avuto col sindaco Marinella Fasano martedì scorso: “Abbiamo chiesto al sindaco se c’è ancora intenzione di comprarla – ha spiegato Giordano – Ci ha confermato che è così e, anzi, è stata anche predisposta una perizia che l’ha valutata 3 milioni e 800 mila euro”.

“Ma l’investimento non si fermerà qui: bisognerà fare un grande lavoro di messa in sicurezza, perciò la spesa complessiva sarà di milioni e milioni di euro. Il problema, ha detto il sindaco, è che non è ancora chiaro cosa si farà dell’ex Colonia. Ci è stato confermato che al pianterreno verranno collocati gli uffici comunali, ma per il resto ancora non si sa”.

Così Giordano lancia un’idea: “Qui ci starebbe una Rsa, cosa che Ceriale ha sempre aspettato. Ovviamente vincolando alcuni posti per i residenti della città. Ma ciò che più ci preoccupa maggiormente è l’intenzione di spendere milioni e milioni di euro e sottrarli al bilancio comunale, facendo così venire meno risorse importantissime per tutti gli altri servizi. Questa cosa non ci sta bene”.

Secondo Giordano “le ex scuole di via Roma possono essere destinate allo stesso uso. Anzi, possono anche essere ampliate”.