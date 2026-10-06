Ex Colonia Veronese a Ceriale, Marabello (FN): “Favorevoli all’acquisto, poi riqualificare con una struttura ricettiva”

Ceriale. “Poichè in questi giorni si è ritornati a parlare dei destini dell’ex Colonia Veronese di Ceriale, ribadiamo quello che già nell’ottobre 2025 avevamo dichiarato come Movimento Indipendenza. Per quanto riguarda l’intenzione da parte dell’Amministrazione comunale di acquistare l’immobile della ex colonia siamo pienamente favorevoli”, afferma Fabrizio Marabello, referente di Futuro Nazionale Comitato Costituente Ceriale (SV) – 1978 -.

“Ciò impedirebbe eventuali speculazioni edilizie. La nostra idea sul futuro dell’immobile non è cambiata: realizzare un hotel di lusso con una sala convegni (pensiamo a meeting nazionali e internazionali) e un centro talassiterapico con acqua di mare. In alternativa, un resort elegante per la terza età (senza abbandonare l’idea della talassoterapia) che possa accogliere persone anziane autosufficienti che garantisca agli ospiti uno stile di vita sereno, indipendente e libero, tutelati da personale sanitario altamente qualificato. È opportuno precisare – prosegue Marabello – che nella provincia di Savona è presente un solo centro talassoterapico specializzato e certificato che è situato all’interno del Grand Hotel di Alassio”.

“Anche Ceriale potrebbe diventare un ulteriore punto di riferimento per la talassoterapia nella Riviera ligure di ponente con l’utilizzo diretto dell’acqua prelevata dal mare (riscaldata a varie temperature), insieme a fanghi, sabbia e alghe marine per i suoi percorsi terapeutici e di benessere. Per questa operazione il Comune non dovrà utilizzare fondi propri di bilancio ma attivare modelli di finanza strutturata, partenariati con privati e fondi istituzionali. L’obiettivo è riqualificare il patrimonio immobiliare locale o acquisire asset strategici senza gravare sulle casse pubbliche, trasferendo il rischio di gestione al mercato. Per realizzare tutto ciò ci vuole coraggio e soprattutto una visione politica che sia in grado di riqualificare e di rilanciare il territorio sul piano turistico e sociale”, conclude.