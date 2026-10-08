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Euro Cup, Rari Nantes Savona impegnata ad Atene nel girone di qualificazione

Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta

Savona. E’ iniziato oggi pomeriggio, con il viaggio verso Atene, il cammino della Rari Nantes Savona nell’Euro Cup 2026/2027.

I biancorossi, che sono stati sorteggiati nel gruppo B, l’unico con 5 squadre, affronteranno i serbi del VK Partizan, i tedeschi dell’ASC Duisburg e.V., i russi del Kos Sintez Kazan ed ovviamente i padroni di casa, i greci del G.S. Appolon Smyrnis.

Accederanno al prossimo turno, il Group Stage, le prime tre squadre classificate.

Afferma il portiere Marco Del Lungo: “Andiamo ad Atene con grande rispetto per gli avversari, ma anche con la consapevolezza di quello che valiamo. L’Euro Cup è un palcoscenico importante per tutto il gruppo e per la società, e giocare in Europa è un privilegio che ci siamo guadagnati con il lavoro quotidiano. Il girone è impegnativo: l’Apollon giocherà davanti al proprio pubblico, Kazan e Partizan sono squadre pesanti e di qualità, il Duisburg è una squadra solida che non regala nulla. Saranno partite ravvicinate, quindi conteranno la testa, la gestione delle energie e la capacità di restare concentrati per tutti e quattro i tempi. L’obiettivo è chiaro: superare il turno e proseguire il cammino in EuroCup”.

Di seguito il calendario degli incontri della Rari Nantes Savona.

1° incontro
9 ottobre 2026
Ore 19,15 RARI NANTES SAVONA – ASC DUISBURG

2° incontro
10 ottobre 2026
Ore 10,00 RARI NANTES SAVONA – KOS SINTEZ KAZAN

3° incontro
10 ottobre 2026
Ore 21,00 G.S. APOLLON SMYRNIS – RARI NANTES SAVONA

4° incontro
11 ottobre 2026
Ore 9,30 RARI NANTES SAVONA – VK PARTIZAN

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