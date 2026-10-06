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Riconoscimento di altissimo livello

Emanuele Sbravati premiato come miglior tecnico d’Italia di Beach Volley

Il mister spotornese ha ricevuto il prestigioso attestato presso il Fantini Club di Cervia

Emanuele Sbravati
Emanuele Sbravati
Emanuele Sbravati
Emanuele Sbravati
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Spotorno. Emanuele Sbravati è stato premiato come  miglior tecnico d’Italia di Beach Volley.

Il mister spotornese, responsabile dei processi selettivi della nazionale italiana, ha ricevuto il prestigioso attestato presso il Fantini Club di Cervia (RA), dove si è tenuta la seconda edizione degli Oscar del Beach Volley.

L’organizzazione della serata, che ha messo in evidenza  il ruolo di primo piano del Beach Volley nel panorama sportivo italiano, è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna.

Ancora una volta, la famiglia Sbravatiquando si parla di sport – è in prima linea, con Emanuele che porta il cognome Sbravati ad altissimo livello in una disciplina, diversa dal calcio, ma anch’essa altamente specializzata  e dal grande seguito di pubblico.

Un “doppio bravo” quindi ad Emanuele Sbravati, capace di seguire le impervie rotte del successo sportivo, senza restare in scia (e cioè nello stesso settore) al padre Michele (ex Genoa e Juventus ed ora direttore tecnico delle giovanili dell’Atalanta Bergamasca Calcio),all’affermato fratello Jacopo, ex mister del Genoa Primavera e da questa stagione facente parte dello staff tecnico di Giampiero Gasperini alla Roma.
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