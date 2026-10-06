Emanuele Sbravati premiato come miglior tecnico d’Italia di Beach Volley

Spotorno. Emanuele Sbravati è stato premiato come miglior tecnico d’Italia di Beach Volley.

Il mister spotornese, responsabile dei processi selettivi della nazionale italiana, ha ricevuto il prestigioso attestato presso il Fantini Club di Cervia (RA), dove si è tenuta la seconda edizione degli Oscar del Beach Volley.

L’organizzazione della serata, che ha messo in evidenza il ruolo di primo piano del Beach Volley nel panorama sportivo italiano, è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna.

Ancora una volta, la famiglia Sbravati – quando si parla di sport – è in prima linea, con Emanuele che porta il cognome Sbravati ad altissimo livello in una disciplina, diversa dal calcio, ma anch’essa altamente specializzata e dal grande seguito di pubblico.