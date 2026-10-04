Eccellenza, il Savona va in vantaggio poi sbaglia un gol e si spegne: il Campomorone recupera e fa 1-1

SAVONA (49′ Silvestri) 1-1 CAMPOMORONE (89′ Diakhate)

Calo di corrente al Chittolina. E il Savona si spegne. Un blackout intorno al 60′ – dopo un clamoroso errore di Rezi davanti al portiere – e la luce dei biancoblù non si accende più. Alla fine non è una disfatta, il Savona porta a casa un 1-1 contro il Campomorone. Ma per gli Striscioni – passati in vantaggio al 49′ con gol di Silvestri – è comunque una delusione. Il primo tempo era stato positivo, soprattutto nella seconda parte. E l’approccio alla ripresa anche ottimo. L’ultima mezzora invece è stata un dominio del Campomorone che ha meritatamente agguantato il pari all’89’ con Diakhate. Due gol di due subentrati, visto che anche Silvestri era partito dalla panchina e ha fatto il suo ingresso in campo all’intervallo. Nel complesso la prestazione della squadra di Sarpero è stata buona per circa un’ora, ma certi cali di tensione non sono ammessi in Eccellenza. E così i biancoblù abbandonano la vetta e salgono a 8 punti. A 10 – in testa – ci sono Cairese e Lavagnese che progettano la prima minifuga.

90+4′ Finisce qui al “Chittolina”, 1-1 tra Savona e Campomorone.

90+3′ Ultimo cambio per Palermo, entra Triolo al posto di Canepa.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

89′ Pareggia il Campomorone! Cross basso di Franchi, il pallone attraversa tutta l’area di rigore e arriva sul secondo palo dove Diakhate in spaccata non può sbagliare. Era nell’aria, è arrivato l’1-1.

86′ Traglia ha l’opportunità del pari con una conclusione dal limite, Agostino accompagna con lo sguardo il pallone che termina alto.

84′ Doppio cambio nel Campomorone: entrano Gattulli e Brignone, escono Cavallaro e Spadoni.

83′ Altro tentativo dalla distanza con il destro di Licco che termina abbondantemente sopra la traversa.

81′ Altra chance per il Campomorone. Conclusione di Franchi da fuori area, mancino fuori di pochissimo. Il Savona rischia e ormai da qualche minuto non sta più creando presupposti per chiudere la partita.

78′ Cross di Licco, Canepa tenta addirittura la rovesciata ma colpisce male il pallone. Buon momento però per gli ospiti che stanno assediando il Savona.

75′ È la zona-Rignanese. Esce Rezi, entra il match winner della sfida contro il Pietra Ligure. Oggi tocca a lui chiudere i conti. Cambio anche nel Campomorone: entra Pastorino al posto di Scala.

72′ Il Campomorone sfiora il pari. Franchi crossa dalla sinistra, Diakhate riceve completamente isolato sul secondo palo ma calcia malissimo e non trova la porta. Poi c’è un ammonizione anche nel Savona, giallo per Croce.

71′ Zanoli ferma il blitz di Croce, l’arbitro lo ammonisce.

69′ Apertura splendida di Sassari che mette in moto Croce. Il neoentrato va poi al cross, deviazione e calcio d’angolo. Sul calcio piazzato svetta di testa Castiglione, pallone largo.

67′ Spadoni ci prova dalla distanza, ci mette i guanti Agostino che riesce a deviare la conclusione. È la prima vera parata della sua partita.

65′ Riparte in contropiede il Campomorone, ferma tutto Pili con un grande intervento su Diakhate. Intanto altra sostituzione per i biancoblù con l’ingresso in campo di Cattaneo al posto di Calcagno.

64′ Cambio nel Savona: dentro Croce al posto di Gnecchi. Intanto il ds Barone è andato a raccogliere informazioni da mister Sarpero in tribuna.

62′ Il cross dalla destra di Canepa diventa un pericolo per Agostino, il portiere smanaccia sopra la traversa e concede il corner. La palla inattiva porta poi alla girata di Zanoli che non inquadra lo specchio della porta.

60′ Incredibile errore di Rezi! Occasione enorme per il Savona nata dal cross basso di Calcagno per l’attaccante che controlla, fa una finta per saltare l’avversario e solo davanti al portiere spedisce sul fondo. Biancoblù vicinissimi al raddoppio.

57′ Si rifà vedere in avanti il Campomorone. Coinvolto subito Diakhate, prima con un inserimento sul centro-sinistra, poi nel tentativo di ricevere un cross. Si difende il Savona.

55′ Punizione per il Campomorone, colpito in pieno Sassari che era tra i componenti della barriera. Entra in campo lo staff medico.

53′ Palermo corre ai ripari. Entra Diakhate al posto di Rovido.

49′ Savona in vantaggio! Corner dalla destra, battuta a uscire e colpo di testa di Silvestri che insacca. Esultanza rabbiosa del neoentrato che sblocca subito il match. 1-0 al Chittolina.

47′ Galoppata di Pili che si improvvisa trequartista, compie un uno-due con Sassari e poi mette un cross basso di esterno destro. Allontana la difesa del Campomorone.

Si riparte con un cambio nel Savona: esce Fabbri, entra Silvestri. Ha preso posto anche mister Sarpero – squalificato – in tribuna. Si può riprendere, possesso per il Campomorone.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero un primo tempo a fasi alterne: alcuni momenti vivaci, altri decisamente meno. Nel complesso, il pari è giusto. Ma il Savona va al riposo sulla scia di un finale positivo.

43′ Filtrante alto per l’inserimento di Castiglione, il centrocampista cerca direttamente la porta ma Raffo è già pronto a uscire e viene colpito in petto.

41′ È un Savona decisamente più pimpante in questo finale di primo tempo, anche se ancora troppo poco per meritare il vantaggio.

38′ Destro di Fabbri dal limite, deviazione che per poco inganna il portiere ospite e pallone che termina in corner.

37′ Cross profondo in area, Rezi allunga con una traiettoria a pallonetto ma Raffo riesce a bloccare.

33′ Accelerazione di Sadiku che prova a sfondare la difesa avversaria ma viene fermato. Prosegue l’azione e il Savona conquista un altro corner. Il pallone va a cercare proprio Sadiku ma il colpo di testa è molto debole.

28′ Eccolo il cross con i giri giusti ed ecco il gol, però annullato. Pallone messo in mezzo da Calcagno a mezza altezza, Sassari in tuffo anticipa il difensore avversario e fa la sponda per Rezi che scaraventa in porta. Posizione però di fuorigioco per Rezi e quindi la rete non viene convalidata.

27′ Il Savona sviluppa molto sulla corsia di destra, cercando anche il cross con Calcagno o con Fabbri che si allarga. I biancoblù però riempiono poco l’area di rigore e le uscite di Raffo sono sempre puntuali.

24′ Adesso il match è molto sporco, tanti errori e non si vedono belle trame in campo.

21′ Sta crescendo il Savona, cercando di più il gioco in verticale. Altra opportunità da calcio d’angolo ma anche in questo caso il Campomorone regge.

17′ I risultati delle partite delle 15:00. Vittorie per Cairese e Lavagnese che allungano a quota 10, inseguite dal Pietra a 9 punti dopo la vittoria sul Molassana fermo a 7. I biancoblù possono raggiungere Cairese e Lavagnese in vetta.

16′ Primo giro dalla bandierina anche per il Savona, l’azione però si conclude con un nulla di fatto.

14′ Tentativo di Moreno Reyes dalla distanza, pallone nettamente sul fondo e nessun problema per Agostino. In ogni caso, il Savona prova a fare la partita senza ancora riuscire a coinvolgere gli attaccanti. Il Campomorone recupera e qualche pericolo lo sta creando.

12′ Numero di Canepa che passa in dribbling ed entra in area. Poi cerca di affondare con il cross, copre bene Sadiku che allontana.

10′ Attacca il Campomorone che conquista anche il primo calcio d’angolo della partita.

7′ Riconquista palla il Campomorone, Rovido prova a scappar via in zona leggermente laterale. Prova anche il tiro, ma il pallone si stampa sull’esterno della rete.

4′ Sarpero propone il solito 4-3-1-2 con Fabbri alle spalle di Rezi e Sassari. Ricordiamo che Rezi è un ex della partita, l’anno scorso 17 gol segnati con il Campomorone.

Savona unito in cerchio prima di cominciare e poi il via alla sfida, con il primo possesso proprio per i padroni di casa.

Primo tempo

Si inizierà con un po’ di ritardo. È appena finita, alle 16:59, la partita degli Allievi Nazionali U16 del Vado.

Savona – Campomorone, le formazioni

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Sadiku, 4 Giubergia, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Castiglione, 8 Gnecchi, 9 Rezi, 10 Fabbri, 11 Sassari. A disposizione: 12 Fresia, 13 Gemetto, 14 Rignanese, 15 Siracusa, 16 Croce, 17 Cattaneo, 18 Sogno, 19 Cosentino, 20 Silvestri. Allenatore: Carlo Gino Sarpero.

Tre cambi per mister Sarpero. Panchina per Silvestri e Sogno, giocano Fabbri e Sassari. Parte titolare anche Gnecchi al posto di Cauteruccio.

Campomorone: 1 Raffo, 2 Scala, 3 Moreno Reyes, 4 Franchi, 5 Cavallaro, 6 Zanoli, 7 Licco, 8 Traglia, 9 Spadoni, 10 Canepa, 11 Rovido. A disposizione: 12 Cervone, 13 Triolo, 14 Gattulli, 15 Pastorino, 16 Delfino, 17 Orsi, 18 Chirone, 19 Brignone, 20 Diakhate. Allenatore: Davide Palermo.

Due modifiche per Palermo. Dentro Moreno Reyes e Spadoni per Commissione e Diakhate. Simone Licco osservato speciale: il classe 2005 ha fatto gol nelle ultime due partite.

Savona – Campomorone, l’avvicinamento

Al “Chittolina” di Vado Ligure si gioca il posticipo della quarta giornata di Eccellenza: in campo Savona e Campomorone. Fischio d’inizio alle 17, con i risultati delle avversarie già noti. Tra le squadre a 7 punti insieme al Savona, hanno vinto Lavagnese e Cairese. Il Savona può rimanere in vetta a 10 punti con queste due formazioni.

I biancoblù vogliono mantenere l’imbattibilità delle prime giornate e dare seguito alla vittoria contro il Pietra Ligure. Il Campomorone – da quest’anno sotto la guida tecnica di Davide Palermo – ha perso la prima partita ma vinto contro Arenzano e Athletic Albaro e dunque può scavalcare il Savona in classifica. Se della squadra di Sarpero si conoscono le ambizioni massime – cioè un campionato in zona playoff -, questa è un’occasione anche per conoscere il potenziale dei genovesi.