Eccellenza, la Cairese la risolve nel secondo tempo: 2-1 alla Genova Calcio, continua la corsa al vertice

Genova. La Cairese conquista tre punti molto importanti in casa della Genova Calcio. I gialloblù hanno tenuto botta difensivamente ad un primo tempo di grande intensità degli uomini di Monteforte. Un gol annullato, un palo e alcune occasioni che potevano creare seri pericoli alla formazione di Buttu. Nella ripresa l’immediato ingresso di Capra ha cambiato tanto, facendo trovare maggiori soluzioni a tutto campo ai valbormidesi. I padroni di casa sono più stanchi visto il precedente dispendio di energie, ma creano ancora occasioni pericolose. La può clamorosa al 71′ con una parata provvidenziale di Bodrato, nettamente tra i migliori in campo, su Preti. Poi al 75′ il gol di Anselmo arrivato dopo una ripartenza fulminea che va a demoralizzare la Genova Calcio. Nel primo minuto di recupero il gol vittoria del subentrato (e rientrato) Hernandez, a cui fa seguito la rete genovese di Costa che però è ormai vana. Una lettura importante di Buttu con i cambi che sostanzialmente vale tre punti: i gialloblù restano nel gruppo di testa a quota 10. Tante le polemiche dei padroni di casa sulla direzione arbitrale (qui l’intervista di un furioso presidente Vacca). Da segnalare, inoltre, l‘uscita dal campo in barella di Turone poco prima della fine del primo tempo per un duro scontro di gioco.

La cronaca

GENOVA CALCIO – CAIRESE 1-2 (94′ Costa; 74′ Anselmo, 91′ Hernandez)

Finisce qui! Vince la Cairese! Dopo il triplice fischio si scatena una maxi rissa per un contatto a ridosso della fine della partita.

90’+4′ Gol di Costa per la Genova Calcio! Il numero 11 pescato in area davanti a Bodrato non sbaglia e riapre il match, ma il tempo è davvero poco.

90’+1′ Hernandez! Il raddoppio della Cairese! Anselmo orchestra il contropiede, il numero 9 se la gioca bene, vince la marcatura e deposita in rete: 2-0, il gol vittoria dei gialloblù

90′ Lanciato in area Costa, la bandierina si alza ancora mandando su tutte le furie Monteforte e i genovesi. Chiamata molto dubbia. Quattro minuti di recupero.

89′ Fuori Graziani, dentro Biancheri nella Cairese. Fuori Damonte, dentro Lemus nella Genova Calcio. Pochi istanti dopo l’ammonizione a Hernandez per aver calciato via il pallone a gioco fermo.

87′ Cross di Cavalli, presa sicura per Bodrato: ancora una volta attento l’estremo difensore ospite.

85′ Ultimi cinque minuti di gioco. La Cairese sta stringendo i denti per arrivare a tre punti che sarebbero preziosissimi.

82′ Fuori Preti, dentro Ottonello sempre tra i genovesi.

80′ Fuori Boni, dentro Bordo nella Genova Calcio.

79′ La Cairese riparte nuovamente in campo aperto, portando poi Hernandez alla conclusione deviata dalla difesa locale.

77′ I cambi di Buttu hanno fatto la differenza nel cambiare la faccia della squadra, compresa la sua pericolosità. Maggiore incisività in campo aperto e pulizia di gioco. Brava la difesa a reggere il peso dell’intensità dei genovesi. Un grande protagonista il portiere Bodrato con alcuni interventi decisivi.

75′ Arriva solo al 75′ il primo cambio di Monteforte: fuori Lipani, dentro Tagliavacche.

74′ Gol della Cairese! Anselmo! Ripartenza fulminea degli uomini di Buttu, Graziani stoppa e serve Anselmo che da dentro l’area fa partire un tiro velenoso che supera Rebora. 1-0 per i valbormidesi. Proteste in casa Genova Calcio che ritengono falloso il controllo del numero 25.

71′ Gran parata di Bodrato! Bel movimento di Preti ad aprirsi su corner, conclusione sul secondo palo parata in tuffo dall’estremo difensore giallblù che fa sua anche la respinta.

70′ Prova a ributtarsi in avanti la Genova Calcio, che però deve stare attenta alle ripartenze dei valbormidesi che, in campo aperto, possono fare male.

67′ Doppio cambio per Buttu: fuori Casazza A e Oubakent, dentro Sancinito e Hernandez che va a posizionarsi al centro dell’attacco.

66′ Cairese pericolosa con Capra che filtra in area per Oubakent: il numero 10 finisce a terra ma per Arcoleo non ci sono gli estremi per il rigore.

65′ Confusione in area di rigore! Preti mette in mezzo, Bodrato blocca ma poi gli sfugge dalle mani generando un parapiglia improvviso. Il portiere la blocca nuovamente lamentando però un precedente fallo subito che però l’arbitro non segnala.

60′ Migliorata la Cairese nella gestione della palla. In avanti la Genova Calcio appare meno lucida nelle scelte dopo un primo tempo molto dispendioso di energie.

54′ Conclusione da fuori di Gandolfo che viene deviata in corner da un difensore locale. Oubakent alla battuta, rimpallo in area e Anselmo da fuori la spara altissima di prima intenzione.

52′ 4-3-3 in possesso per la Cairese, con De Lucia e Anselmo che in non possesso si abbassano a difendere formando una sorta di linea a cinque. Davanti il tridente Graziani-Capra-Oubakent a interscambiarsi.

50′ La Cairese sembrea muoversi con maggiore disinvoltura nell’intento di arrivare dalle parti di Rebora. Passa molto dalla qualità di Capra, che sta trovando già le prime buone geometrie.

48′ Occasione Cairese! Bella imbucata per Gulli che va alla conclusione in area impegnando Rebora: tuffo in respinta e calcio d’angolo.

47′ Avanzata di Costa fermata per fuorigioco.

Buttu si gioca subito la carta Capra: il numero 7 entra al posto di Freccero. Si riparte!

Secondo tempo

Genova Calcio decisamente più pericolosa in questa prima metà di gara. Un gol annullato, un palo e alcune occasioni che potevano creare seri pericoli alla formazione di Buttu. I gialloblù provano a mantenere ordine e nervi saldi. Sostituzione forzata per l’infortunio di Turone e l’ingresso di De Lucia verso la fine della prima frazione. Occhio a possibili nuove mosse dalla panchina, con Capra, Biancheri e Campisi tra le possibili frecce offensive per cambiare l’inerzia della partita.

45’+5′ Fine primo tempo al “Ceravolo”: 0-0 tra Genova Calcio e Cairese.

45′ Cinque minuti di recupero.

44′ Occasionissima Genova Calcio! Lanciato Preti sulla destra che si avvia verso l’area di rigore. Il numero 7 entra e calcia in porta trovando prima la risposta di Bodrato e poi il palo.

43′ Punizione alle stelle battuta da Freccero.

40′ Rebora si riprende, è Turone che invece ha avuto la peggio: deve uscire in barella. Al suo posto entra Di Lucia.

37′ Duro scontro di gioco tra Rebora e Turone sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Arcoleo, la cui direzione sta piacendo poco alla tribuna del “Ceravolo”, non ferma subito il gioco per poi fermarlo qualche istante più tardi.

35′ La Cairese sta avendo qualche difficoltà a gestire i lampi decisi della squadra di Monteforte. Da capire se i genovesi manteranno questo ritmo per tutta la partita. I valbormidesi provano a guadagnare campo.

30′ Gol annullato alla Genova Calcio! Segna Costa, ma il secondo assistente alza la bandierina per segnalare una posizione irregolare. Si salva la Cairese.

29′ Duro intervento a centrocampo di Casazza L che rimedia la seconda ammonizione tra le fila gialloblù. Proteste in casa Genova per un vantaggio non concesso da Arcoleo.

25′ La Cairese prova a farsi vedere maggiormente in avanti. La Genova Calcio è partita con decisione ma ora cerca di mantenere le energie.

23′ Prima ammonizione del match: la rimedia Turone, il numero 6 gialloblù ha fermato una ripartenza genovese.

21′ Bel dialogo sulla destra, pallone che arriva a Graziani che fa dà spoda per Gulli: il centrocampista ci prova da fuori ma la palla va alta sopra la traversa.

20′ Turone torna a lavorare lateralmente, Buttu manda Freccero a supporto di Graziani.

15′ Occasione Genova Calcio! Calcio d’angolo per i genovesi, Lipani colpisce al volo verso la porta. Bodrato sembrava superato ma con un riflesso riesce a salvare i suoi. Gran brivido per la squadra di Buttu.

8′ Cairese in campo con Boveri e Casazza L centrali di difesa; terzini Gandolfo e Anselmo; linea mediana del campo con Gulli e Casazza A; Freccero e Oubkent partono lateralmente per dare supporto a Thomas Graziani che lavora con Turone. Una specie di 4-2-3-1 con libertà di interpretazione. In fase di non possesso Freccero si abbassa vicino a Gandolfo sull’out di destra.

6′ Occasione Genova Calcio! Avanzata sulla destra di Costa che entra in area e crossa in area trovando la pronta risposta di Casazza L ad allontanare in corner.

5′ Parte forte la Genova Calcio: la squadra di Monteforte inizia la gara con intensità e dinamicità.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Genova Calcio: 1 Rebora, 2 Cavalli, 3 Boni, 4 Lipani, 5 Mukaj, 6 Rustichelli, 7 Preti, 8 Tesoro, 9 Damonte, 10 Di Pietro, 11 Costa. A disposizione: 12 Raspa, 13 Riggio, 14 Tagliavacche, 15 Fabbri, 17 Bocciardo, 18 Sodini, 19 Ottonello, 20 Lemus. Allenatore: Monteforte.

Cairese: 12 Bodrato, 3 Casazza L, 4 Boveri, 5 Turone, 6 Gandolfo, 10 Oubakent, 11 Anselmo, 16 Gulli, 19 Casazza A, 21 Freccero, 25 Graziani. A disposizione: 1 Barroero, 2 Sancinito, 7 Capra, 9 Hernandez, 13 Moscino, 17 Di Lucia, 24 Ganfuglia, 29 Campisi, 30 Biancheri. Allenatore: Buttu.

Arbitro: Giorgia Arcoleo (Palermo).

Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari), Catello Gasparo (Genova).

Genova. Due vittorie e un pareggio, un rendimento in crescendo e uno spirito “buttiano” che si nota partita dopo partita. Una buona partenza per la Cairese, nel gruppone delle prime della classe del campionato di Eccellenza. Oggi l’obiettivo è provare a mantenere la posizione di vertice davanti ad una formazione ostica come la Genova Calcio di mister Monteforte. Tra lui e mister Buttu è anche una sfida tra due must tra gli allenatori liguri delle ultime decadi. In panchina Biancheri, nuovo arrivato in casa Cairese. Riecco Hernandez.