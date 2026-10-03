Dopo 37 anni il Golden Bar abbassa la saracinesca: “Il 24 ottobre sarà il nostro ultimo giorno”

Savona. Dopo 37 anni di attività, anche per il Golden Bar è arrivato il momento di abbassare definitivamente la saracinesca. Il prossimo 24 ottobre sarà infatti l’ultimo giorno di apertura dello storico locale savonese. Una decisione maturata dopo quasi quattro decenni di lavoro e presa dalla famiglia Tripodoro con l’obiettivo di fermarsi e concedersi finalmente un po’ di meritato riposo.

A raccontare questa scelta è il proprietario Pasquale Tripodoro, visibilmente emozionato nel ripercorrere una storia iniziata 37 anni fa e fatta di lavoro quotidiano, clienti diventati amici e di una presenza costante in una zona della città che nel tempo è profondamente cambiata.

“Dopo 37 anni abbiamo deciso che il 24 ottobre sarà l’ultimo giorno che il Golden sarà attivo – racconta a IVG Tripodoro -. Abbiamo intenzione di ritirarci”.

Il primo pensiero di Pasquale e della moglie Franca, però, va a chi per tutti questi anni ha varcato la porta del locale. “Vogliamo fare un ringraziamento particolare, il più importante, ai nostri clienti, che ci hanno sopportato, ci hanno fatto crescere, ci hanno dato una mano e ci hanno aiutato in qualunque cosa”.

Un rapporto costruito giorno dopo giorno, attraverso quei piccoli gesti che per decenni hanno rappresentato la quotidianità del bar. “Loro trovavano alla mattina un sorriso e una brioche calda”, ricorda Pasquale, che non nasconde l’emozione mentre parla della chiusura.

In 37 anni non sono mancati i momenti complicati. Tra questi, inevitabilmente, anche la pandemia. “Il Covid ci ha portato dei problemi, però siamo stati in grado, siamo stati capaci di sopportare e superare anche questo momento particolare”, spiega. A rendere ancora più particolare uno dei periodi più difficili della storia recente c’è stato anche il grande cantiere legato alla trasformazione del vecchio ospedale, proprio davanti al locale.

“Abbiamo avuto un cantiere davanti al nostro locale, la trasformazione del vecchio ospedale. C’erano degli operai e abbiamo dovuto accontentarli e supportarli dato che non hanno mai smesso di lavorare”, aggiunge Pasquale.

Anche quella fase, dunque, è stata affrontata cercando di mantenere aperta l’attività e continuando a essere un punto di riferimento per chi viveva e lavorava nella zona.

Alla base della decisione di chiudere non c’è però un problema legato all’attività, ma soprattutto una necessità familiare. “Abbiamo deciso di chiudere per un motivo solo – spiega Tripodoro -. Mia moglie non ha più la forza di poter mandare avanti l’attività, avendo subito diversi infortuni”.

Dopo 37 anni di lavoro, quindi, è arrivato il momento di fermarsi. Una scelta che porta con sé inevitabilmente emozioni, ricordi e il bilancio di una lunga esperienza vissuta dietro il bancone.

In questi quasi quattro decenni è cambiato anche il volto della città e, in particolare, quello della zona di corso Italia in cui il Golden Bar ha lavorato per così tanto tempo. “L’attività è cambiata tantissimo – racconta Pasquale -. Il cambiamento di questa zona, diventando un’isola pedonale, è stato importante. È diventata una zona importantissima per Savona, attualmente la più bella zona della città”.

Una trasformazione che ha modificato anche il modo di vivere il quartiere e il rapporto con il locale. “C’è bella gente, c’è il passaggio che va direttamente al mare. Abbiamo cercato di tenerla pulita senza nessun problema”.

E proprio in questa evoluzione il Golden Bar ha avuto anche un ruolo nel contribuire a costruire una nuova socialità nella zona, diventando nel tempo un punto di riferimento anche per l’aperitivo.

“Certamente, il cambiamento è stato notevole – conclude Tripodoro -. Effettivamente è una bella zona, abbiamo cercato di creare un luogo idoneo e tranquillo per poter effettuare l’aperitivo serale“.

Ora resta ancora qualche settimana prima dell’ultimo giorno. Fino al 24 ottobre, il Golden Bar continuerà ad accogliere i suoi clienti, con quella brioche del mattino, un sorriso e le abitudini costruite in 37 anni. Poi arriverà il momento dei saluti e, per Pasquale e la sua famiglia, l’inizio di una nuova fase, lontano dal ritmo quotidiano del bar.