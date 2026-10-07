Delicato intervento al Santa Corona, una paziente: “Ho trovato competenza e straordinaria empatia”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di una paziente savonese sottoposta ad un delicato intervento presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Desidero affidare alle vostre pagine un profondo e pubblico ringraziamento rivolto ad una eccellenza della nostra sanità ligure.

Recentemente sono stata sottoposta ad un delicato e complesso intervento alla colonna vertebrale presso il reparto di Neuroscienze dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In un momento di forte vulnerabilità e preoccupazione, ho trovato un ambiente di altissimo livello professionale e di straordinaria empatia.

In modo particolare, la mia gratitudine va al neurochirurgo Dott.Fabio Spanu e alla neurologa Dott.ssa Cossu. Le loro eccezionali competenze, la prontezza nell’affrontare un quadro clinico così complesso e la costante presenza rassicurante sono state fondamentali non solo per la perfetta riuscita dell’intervento, ma anche per darmi la forza e la serenità necessarie ad affrontare questo percorso.

Il mio ringraziamento si estende,naturalmente a tutta l’équipe medica, al personale infermieristico, ai fisioterapisti e agli OSS del reparto. Ognuno di loro, con dedizione infaticabile, sensibilità e un sorriso sempre pronto, trasforma una struttura ospedaliera in un luogo di vera accoglienza e cura a misura d’uomo.

Troppo spesso la sanità fa notizia per le sue criticità, ma è doveroso dare voce a chi, ogni giorno con silenzioso rigore e profonda umanità, salva vite e restituisce il futuro ai pazienti. Grazie di cuore a tutti voi.

Con stima e riconoscenza,

Anna Maria Spinace