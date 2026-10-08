Dego, Mignone: “Alzato l’asticella: ora i risultati negativi sono passi indietro”

Il Dego ha iniziato il campionato con due pareggi contro Speranza e Quiliano, ma in casa biancoblù le ambizioni restano alte. La società ha alzato l’asticella e Massimo Mignone racconta il percorso intrapreso dal club e le sensazioni delle prime giornate.

Sui due pareggi, il dg individua soprattutto un aspetto da migliorare: “Abbiamo fatto due buone partite, meglio quella con il Quiliano sicuramente. C’è il rammarico di aver preso due gol nel finale di partita, quindi ad oggi direi che serve più attenzione e lucidità sulle palle inattive”.

Al centro del nuovo progetto c’è Dario Roso: “Dario è un allenatore esperto e preparato nonostante sia ancora giovane, di lui mi piace il modo di preparare le partite in settimana e comunque la capacità che ha avuto di integrarsi nella nostra realtà in quanto è una grande persona”.

Mignone sottolinea poi la crescita delle ambizioni del Dego: “Sicuramente nelle ultime due stagioni abbiamo provato insieme alla società ad alzare l’asticella per provare a fare qualcosa di più, pertanto un risultato non positivo è visto come un passo indietro dai ragazzi. Sono un grande gruppo, passano molto tempo assieme e sono consapevoli che hanno tutto per fare bene”.

Tra i nuovi arrivati, il direttore generale sceglie invece un nome che lo ha colpito particolarmente: “Dei nuovi diciamo che molti li conoscevo da Tubino a Revello passando per Monni e sarei scontato, ma per queste prime partite metto sugli scudi Simone Ghizzardi. Mi sta impressionando come personalità oltre che come bravura. Dei vecchi metto tra i più brillanti sicuramente Marini che sta facendo un inizio di campionato di alto livello”.

E tra i giovani c’è Lorenzo Carnesecchi: “Giovani metto Lorenzo Carnesecchi, arrivato dalla Cairese, si è inserito molto bene, avrà sicuramente un buon futuro”.

Infine, Mignone guarda alle possibili protagoniste della Prima Categoria e indica anche una squadra che lo ha sorpreso in questo avvio: “Solite squadre la Golfo Dianese, Altarese che si è rinforzata, Andora ma vorrei menzionare lo Speranza in questo avvio. Contro di noi sono rimasto impressionato e domenica ha vinto 4-0 il derby con la Veloce”.