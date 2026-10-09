Dalla Ue via libera al raddoppio ferroviario, Aghittino: “Opera fondamentale, gli amministratori del territorio guardino avanti con lungimiranza”

Savona. Provincia di Savona commenta il recente e decisivo passo avanti per la realizzazione del raddoppio ferroviario ligure Genova-Ventimiglia.

Qualche giorno fa la Commissione europea, tramite la Direzione Generale “Move”, ha dato il via libera all’inserimento del raddoppio della tratta Finale Ligure-Andora tra le priorità strategiche d’investimento dell’Unione. L’annuncio è stato formalizzato a Bruxelles da Mathieu Grosch, coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo.

L’opera sarà integrata nell’atto giuridico che verrà negoziato con gli Stati membri nel 2027, subito dopo l’adozione ufficiale dei Piani di lavoro dei corridoi continentali. Una volta completata, l’infrastruttura consentirà il transito di 120 treni al giorno, raddoppiando la capacità attuale. Oltre ai risvolti dal punto di vista dei trasporti, l’opera libererà il vecchio sedime ferroviario sulla costa, offrendo ai comuni costieri l’opportunità di avviare importanti interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione del territorio.

“Parliamo di un’opera fondamentale per liberare il Ponente dall’isolamento della vecchia ferrovia – ha commentato positivamente la svolta di Bruxelles il vicepresidente della Provincia di Savona, Demis Aghittino – L’attuale collo di bottiglia a binario unico rappresenta un freno allo sviluppo che va superato per agevolare il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma di persone, per rispondere anche alle esigenze dei flussi turistici sempre crescenti che scelgono la Riviera di Ponente, e favorire la circolazione di merci e dati”.

“Si tratta di un ulteriore tassello concreto verso il futuro, che impone agli amministratori del nostro territorio di guardare avanti con lungimiranza, muovendosi sempre ‘un chilometro avanti’, anche in relazione ai benefici di sistema e alle misure di accompagnamento dell’opera”.