Dal 2 al 4 ottobre Millesimo capitale del tartufo con buona cucina, competizioni, cultura e avventure notturne

Millesimo. Tutto pronto per la XXXIV Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, attesissimo evento che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre organizzato dal Comune, membro storico dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo con il patrocinio e il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Regione Liguria con l’agenzia InLiguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, della Pro Loco locale, del Parco Naturale Regionale di Bric Tana e del sodalizio

Millesimo Vive Arte&Storia. L’inaugurazione ufficiale con la sfilata e la rievocazione storica sarà sabato 3 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Italia dove si terrà il taglio del nastro con le Autorità, seguito dal corteo dei Tartufai e dei loro cani per le vie del centro.

Il re indiscusso, il Tartufo

In qualità di principale collaboratore scientifico e operativo, l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri si conferma il vero motore di un palinsesto ricco di appuntamenti istituzionali, ecologici e turistici. A sottolineare il profondo significato che lega il gruppo alla manifestazione è il suo Presidente, Maurizio Bazzano, che descrive l’impegno quotidiano dei cercatori: “La Festa Nazionale non è soltanto una straordinaria vetrina gastronomica e turistica per l’intera Val Bormida, ma rappresenta il momento culminante del nostro lavoro annuale di presidio territoriale. Per noi, valorizzare il tartufo significa prima di tutto tutelare l’ambiente in cui nasce. Il fungo ipogeo è un indicatore biologico perfetto: c’è tartufo solo dove il bosco è sano. Per questo motivo, la salvaguardia della biodiversità, la pulizia dei sentieri e il ripristino delle tartufaie naturali sono attività cruciali per garantire un futuro a questa tradizione. Tramandare tale cultura alle nuove generazioni, rendere le attività accessibili a tutti e spiegare ai visitatori l’importanza del rispetto dei nostri ecosistemi è la vera missione del nostro sodalizio”.

Per l’intera durata del fine settimana, dalle ore 10 alle ore 20, il quartier generale dei ricercatori sarà allestito in Piazza Italia. In questa cornice i visitatori troveranno un’esposizione d’eccellenza dove ammirare e acquistare i migliori esemplari freschi, accuratamente selezionati e certificati. Accanto ai banchi di vendita sarà posizionata la “Tartufaia”, uno spazio didattico e immersivo in cui gli esperti spiegheranno al grande pubblico le leggi della micologia, la cura delle piante simbionti e le tecniche di scavo che preservano l’integrità del suolo boschivo.

L’apertura ufficiale sul campo avverrà nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, alle ore 17, con un evento dal profondo valore sociale: ”Diversamente Tartufo”. La manifestazione muoverà i primi passi da Piazza IV Novembre per dare vita a una suggestiva passeggiata sul lungo fiume in compagnia dei trifolai e dei loro ausiliari a quattro zampe. Si tratta di un’importante iniziativa inclusiva, specificamente dedicata alle persone con disabilità, pensata per abbattere ogni barriera e permettere a chiunque di vivere in prima persona il fascino e l’emozione della cerca.

L’avventura nei boschi si svilupperà ulteriormente nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre con la “Notte in Bianco del Tartufo”, un’esperienza sensoriale notturna organizzata in collaborazione con Wild Bormida Outdoor Adventures. Con partenza alle ore 19 da Piazza Italia, i partecipanti cammineranno all’interno del Parco Naturale Regionale del Bric Tana, sede del Centro sperimentale per la tartuficoltura regionale. Accompagnati da una guida escursionistica e dai soci dell’Associazione, i visitatori vivranno la magia della cerca notturna, un’arte riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

Il momento più spettacolare si accenderà sabato 3 ottobre presso i Giardini Pubblici. A partire dalle ore 15 si terrà l’attesa 34ª Gara Nazionale di Ricerca del Tartufo – XI Memorial Gino Riolfo, un’avvincente sfida individuale uno contro uno a eliminazione diretta. La grande novità di questa edizione sarà la “Gara Bimbi”, che anticiperà la sfida dei grandi alle ore 14, sempre nei Giardini Pubblici. L’iniziativa è aperta a tutti i piccoli fino ai 12 anni con iscrizione gratuita e riconoscimenti per tutti i partecipanti, con il chiaro intento di tramandare ai giovani il rispetto e i valori legati a questa antica consuetudine.

Domenica 4 ottobre alle ore 10.30, la Sala Consigliare del Comune ospiterà l’appuntamento di massimo approfondimento scientifico con la tavola rotonda “Simbiosi: intrecci di natura, territorio e cultura”. Il convegno, moderato dalla direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo Antonella Brancadoro e aperto dai saluti del Sindaco Francesco Garofano, vedrà la partecipazione di relatori di altissimo profilo. La Prof.ssa Mirca Zotti e il Prof. Simone Di Piazza del DISTAV dell’Università di Genova illustreranno i segreti biologici della simbiosi micorrizica, mentre l’agrotecnico naturalista Luca Ciuffardi analizzerà gli esempi più curiosi di interazione in natura. Gli aspetti geopolitici e storici saranno curati dal Prof. Mauro Spotorno dell’Ateneo genovese, che racconterà la suggestiva storia di un pioppo monumentale, di un bambino inglese e di un migrante. L’identità locale sarà invece sviscerata dall’Avv. Marco Pella, Presidente di “Millesimo Vive Arte&Storia”, prima di lasciare la parola a Andrea Giacchino, Ispettore dell’Unità Cinofila della Vigilanza Regionale, che approfondirà l’insostituibile intesa che si crea tra l’uomo e il cane da ricerca.

A tavola

Il centro storico di Millesimo si trasformerà per tre giorni in un percorso del gusto e della cultura: il Mercato del Tartufo e Agroalimentare attivi in Piazza Italia per tutta la durata dell’evento con tartufai, cani da ricerca e produttori d’eccellenza. Inaugurazione Ufficiale e Sfilata: Sabato 3 ottobre alle ore 10:30 in Piazza Italia si terrà il taglio del nastro con le Autorità, seguito dalla sfilata dei Tartufai e dei loro cani per le vie del centro.

La Proloco Millesimo è sempre una certezza quando si parla di buon cibo tradizionale (a base di tartufo e non solo!) Nello spazio SOAMS in Piazza Pertini troverete per tutti e tre i giorni di Festa, un’accogliente area ristoro dove assaporare la cucina autentica del territorio. La Festa del tartufo di Millesimo e della Val Bormida è anche l’occasione perfetta per scoprire e riscoprire alcune eccellenze locali. In Piazza Ferrari si potranno degustare le specialità De.co della Valbormida. Ma non solo. In ogni angolo del centro sarà possibile allettare i palati, anche quelli più esigenti, con delizie proposte dalle numerose attività presenti alla rassegna.

Cultura

L’Associazione “Millesimo Vive Arte&Storia” propone le aperture straordinarie dei siti storici (Castello Del Carretto, Villa Scarzella e Santa Maria Extra Muros): Venerdì 2 ottobre: 16 – 18; Sabato 3 e Domenica 4 ottobre: 10 – 12 e 14 – 18.

Venerdì 2 ottobre, Ore 16:30: Visita guidata al borgo con la Guida Turistica Barbara Cerutti e la partecipazione speciale della “Dama del Castello” (Castello Del Carretto). Ore 17:00 sul Palco di Piazza Italia “Prima del tartufo: paesaggio agricolo e commerciale nel passato di Millesimo”. Letture a più voci dei testi curati dal nostro gruppo “Libri, Storie&Idee” (a cura di Donatella Ferrari e Angela Raimondi). Ore 19:00 – 23:00 – Inaugurazione della mostra fotografica “Vedere Millesimo” di Roberto Decia.

Sabato 3 ottobre dalle 16 alle 18, Inaugurazione dell’esposizione “Sala Museale di Mineralogia”, a cura di Corrado Balestra. Ore 17 Inaugurazione della mostra d’arte “Nel blu dipinto…” di Cristina Ziporri. Ore 17:30 al Castello Del Carretto Musical letterario “Fable of Naples”, con i testi narrativi di G. Balbis, le voci di M. Scarzella e A. Collina al pianoforte.

Domenica 4 ottobre Ore 10:30 nel Salone Comunale, Intervento dell’associazione al convegno “Simbiosi”. Marco Pella presenterà il contributo: “Radici e relazioni: essere associazione, fare simbiosi a Millesimo”.