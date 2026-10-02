Da Genova a Savona per un probabile regolamento di conti: accoltellato un uomo

Genova. Non si ferma la faida tra cittadini turchi dopo l’aggressione a Certosa del 31 luglio e il pestaggio con bastoni in via del Lagaccio del 13 agosto. Ieri sera alcuni uomini partiti da Genova hanno aggredito e ferito, non è chiaro se con un coltello o con dei cocci di bottiglia, un connazionale in via Mignone a Savona.

E tra gli aggressori ci sarebbe un 27enne picchiato a bastonate al Lagaccio. Secondo quanto raccontato da lui, il pestaggio, per cui sono stati arrestati i due fratelli titolari di una kebabberia a Certosa, sarebbe nato dal suo rifiuto a spacciare droga per loro conto nel suo negozio di parrucchiere. Secondo la versione che gli arrestati hanno fornito nell’interrogatorio di garanzia invece il pestaggio – a cui hanno partecipato altri due turchi non ancora identificati – era stata la vendetta all’aggressione che avevano subito da parte del 27enne, del fratello e di un amico nel loro locale, originata a loro dire dell’abuso di alcol.

Due indagini a Genova (una affidata alla squadra mobile e l’altra ai carabinieri) a cui ora se ne aggiunge una terza a Savona per l’aggressione di ieri sera. Il ferito avrebbe detto di aver riconosciuto gli aggressori. Non è grave ed è stato dimesso nel pomeriggio dall’ospedale San Paolo.

Ancora una volta resta il giallo sul movente. Gli inquirenti savonesi hanno in un primo momento ipotizzato un regolamento di conti per questioni di droga, ma le squadra mobili di Genova e Savona adesso stanno cercando di comporre le tessere del mosaico tra denunce, controdenunce, sangue e versioni solo parziali o di comodo. Il riserbo è massimo ma non si può escludere che il 27enne possa essere andato a cercare gli altri due uomini che lo hanno picchiato il 13 agosto e non sono ancora stati identificati.