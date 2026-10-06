Croce Rossa Loano, ecco il corso informativo sulla disostruzione pediatrica

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Loano organizza per il 17 ottobre un corso informativo sulla disostruzione pediatrica, prevenzione al soffocamento e sonno sicuro.

L’incontro si terrà presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Magenta 8 a Loano ed è suddiviso in due turni, al mattino dalle ore 9:00 alle 12:00 oppure al pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00.

L’ingresso è ad offerta libera con posti limitati e per le prenotazioni è necessario chiamare la sede al numero 019 673821.

“Per chi ha a cuore la sicurezza dei bambini”, il messaggio lanciato dalla Croce Rossa loanese in vista dell’appuntamento formativo. “Conoscere i gesti giusti può davvero fare la differenza”.