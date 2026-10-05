Costa Edutainment rafforza la squadra di vertice: tre nuovi ingressi a supporto del piano di crescita del gruppo

Liguria. Prosegue il percorso di crescita di Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e scientifiche.

A seguito del rinnovo della compagine societaria con l’ingresso del fondo Nextalia e la successiva nomina dell’amministratore delegato Cristian Biasoni, il gruppo compie un ulteriore passo fondamentale nel piano di sviluppo rafforzando la squadra di prima linea con l’ingresso di tre nuove risorse.

A guidare le strategie marketing è Silvia Bassignani nel ruolo di Chief Marketing Officer, professionista con ventennale esperienza nel retail e nella GDO, Gabriele Morisi entra in qualità di Chief Commercial Officer e CEO del tour operator di Gruppo C-WAY, con un solido background di business development nel settore dei servizi e della ristorazione e Irene Maccabruni fa il suo ingresso nel ruolo di Chief People Officer, con un’ampia esperienza nella gestione delle risorse umane per grandi realtà multinazionali e retail.

La nuova squadra di prima linea avrà l’obiettivo di accelerare la crescita di Costa Edutainment attraverso l’innovazione dell’offerta, il rafforzamento delle leve commerciali, dei canali distributivi e la centralità delle risorse umane, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel panorama turistico e culturale italiano.

Il Gruppo Costa Edutainment

Costa Edutainment gestisce oggi 12 strutture sul territorio nazionale: in Liguria l’Acquario di Genova, La città dei bambini e dei ragazzi, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, il parco acquatico Caravelle e il Caravelle Village a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare 2.0, Aquafan e Italia in Miniatura; in Toscana l’Acquario di Livorno e, in Abruzzo, l’Acquapark Onda Blu a Tortoreto (TE). Accoglie annualmente circa 3 milioni di visitatori, conta oltre 900 dipendenti e un fatturato di circa 80 milioni di euro nel 2025.