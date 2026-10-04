Seconda Categoria, il Plodio fa la voce grossa: poker alla Carcarese e passaggio del turno di Coppa Liguria

CARCARESE U21-PLODIO 0-4 (16’ Vico, 40’ Trieste, 50’ De Luca, 75’ Olivieri)

90+2 Triplice fischio, il Plodio stravince e passa il turno

89’ Lancio per Cesi che tu per tu si allunga troppo il pallone, se ne impossessa così Casanova

87’ Casanova in uscita perde il pallone, prova ad approfittarne Cesi, ma il portiere si salva

76’ Cesi prova a sorprendere Casanova sul primo palo, ma il portiere è attento e manda in angolo

74’ Cremonin lascia spazio a Rami

67’ Cooling break al Corrent

66’ Entra Torterolo per Maludrottu

65’ POKER PLODIO! Cross di Touray dalla destra, incornata di Olivieri: palo gol

62’ Lancio per Cesi che tutto solo davanti al portiere colpisce al volo, ma strozza il pallone, non creando alcun problema a Casanova

60’ ancora un cambio per parte: per i locali Cesi per Pupillo, per gli ospiti Ponzone entra per De Luca

57’ Un cambio pin parte: per il Plodio entra Olivieri al posto di Clemente, per la Carcarese Muca rileva Domeniconi

55’ Bella parata di Vico che nega a De Luca la gioia della doppietta

54’ Maggioni per Pupillo che calcia dal limite, Casanova si oppone, l’azione continua e la palla finisce a Issifou che con una serie di finte entra in area e calcia, facendo tremare il palo.

50’ TRIS! Traversone di Clemente dalla destra, De Luca sul secondo palo di prima infila in porta

49’ Super salvataggio di Pirotto che sulla linea evita il gol di De Luca

48’ Cross di Maggioni dalla destra, Astigiano sul secondo palo ci prova con una rovesciata, Casanova fa suo il pallone

46’ Via alla ripresa, nessuna sostituzione da segnalare

SECONDO TEMPO

45+3’ Finisce un primo tempo equilibrato, ma con un Plodio più incisivo, avanti di due gol

45+1’ Uno due tra Astigiano e Nyandu, quest’ultimo tira di destro: Casanova tocca e la palla rimbalza sul palo, prima di finire sul fondo

40’ RADDOPPIO! L’ex biancorosso Trieste vince il contrasto con Nyandu al limite e calcia all’angolino. 0-2

38’ Issifou per Nyandu che calcia di prima con il destro dai 20 metri, Casanova para

36’ Pallonetto di De Luca che appostato in area cerca di sorprendere Vico, ma la traversa salva la Carcarese

34’ Sinistro da fuori di Domeniconi, il suo rasoterra però non mette in difficoltà Casanova

30’ Issifou riceve in area, si libera del difensore e calcia sul primo palo, dove trova Casanova che blocca

25’ Si riprende con il rilancio di Casanova

22’ Pausa per rinfrescarsi

18’ Subito occasione per il pari della Carcarese, ma Casanova è bravissimo in uscita a chiudere lo specchio a Pupillo tutto solo in area

16 GOOOOOOL! Plodio in vantaggio: punizione di Nervi che la mette in mezzo da 30 metri, nessuna ci arriva, la palla rimbalza in area e si infila all’angolo alla sinistra di Vico

14’ Pupillo recupera palla a centrocampo e serve Issifou che arriva in porta, ma tutto solo calcia fuori misura

12’ La difesa locale perde palla, al limite la tocca Nervi che favorisce la conclusione del compagno De Luca: tiro alto

8’ Brutta notizia per mister Siri che deve giocarsi già un cambio per l’infortunio di Jabbi, al suo posto entra Carle

3’ si va vedere anche la Carcarese : lancio in profondità per Pupillo che calcia con il destro, palla a lato

2’ Subito pericoloso il Plodio con un ottimo filtrante di De Luca per Clemente che al centro dell’area si tocca di prima, ma la difesa biancorossa riesce in qualche modo a cavarsela

Si parte alle 15:33, Carcarese in biancorosso e Plodio in biancoblù

Carcare. Tutto pronto al “Candido Corrent” di Carcare per il match decisivo di Coppa Liguria di Seconda Categoria. Oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15:30, si affronteranno la Carcarese Under 21 e il Plodio in una sfida da “dentro o fuori” che mette in palio il pass per il turno successivo.

Entrambe le formazioni arrivano a questo scontro diretto a punteggio pieno, avendo entrambe superato l’ostacolo Murialdo nelle precedenti uscite del girone. Il Plodio si è imposto tra le mura amiche con un solido 3-1, mentre la Carcarese U21 ha conquistato l’intera posta in palio imponendosi per 2-1 in trasferta.

I tre punti in palio valgono ovviamente la qualificazione diretta, ma la situazione in classifica rende la combinazione dei risultati ancora più avvincente: in caso di pareggio al termine dei novanta minuti, a fare la differenza sarà la differenza reti complessiva. Un fattore che al momento premia leggermente il Plodio (+2 contro il +1 dei biancorossi), costringendo di fatto la Carcarese U21 a cercare a tutti i costi la vittoria per scavalcare gli avversari.

Ad attendere la squadra che uscirà vincitrice da questo duello ci sarà la capolista del Girone 04, raggruppamento che vede protagoniste Bardineto, Spotornese e Borghetto.

A dirigere la sfida del “Candido Corrent” sarà l’arbitro Gianluca Cirillo della sezione di Savona.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Vico, Maludrottu, Labate, Domeniconi, Ogici, Pirotto, Maggioni, Nyandu, Issifou, Pupillo, Astigiano. A disp.: Vargiu, Muca, Kebbe, Torterolo, Cesi, Gueye, Campani. All. Mauro Aprea

PLODIO: Casanova, Calderone, Touray, Nervi, Graffa, Cremonin, De Luca, Briano, Clemente, Jabbi, Trieste. A disp.: Concas, Olivieri, Beltrame, Rami, Djomi, Ponzone, Gianotti, Moretto, Carle. All. Matteo Siri

ARBITRO: Gianluca Cirillo di Savona