Coppa Italia Eccellenza, il primo round è del Savona: vittoria in rimonta sulla Carcarese

CARCARESE-SAVONA 2-3 (23’ Cancellara, 37’ Cosentino, 57’ F. Calcagno, 63’ Galli, 86’ Sassari)

90+5’ Triplice fischio, è vittoria del Savona

90+2’ Di Giosia riceve in area, stoppa e tira a lato

90’ Occasione del poker per il Savona con Rezi che recupera palla sulla treuquarti, in area tenta il diagonale ma non centra lo specchio

89’ M. Calcagno entra per Sogno

88’ SAVONA IN 10! Secondo giallo per Medas

86’ TRIS DEL SAVONA! Mancino sotto l’incrocio di Sassari. 2-3

82’ Lancio per Croce che in area controlla e calcia, ma senza creare grandi problemi a Galletti che para

72’ Un cambio per parte: per il Savona Rezi entra per Rignanese, per la Carcarese Zunino prende il posto di Calcagno

70’ Giallo anche per Medas

67’ Quarto cambio Carcarese: Berruti rileva Piazza

66’ Ammonito Gnecchi duro a centrocampo su Cancellara

63’ GOOOOL! Su corner, colpo di testa di Galli che infila all’angolino e pareggia. 2-2

62’ Incornata di Sogno, Galletti salva sulla linea e manda in angolo

61’ cambio Carcarese: entra Di Mattia per Prato

59’ Punizione per il Savona dai 25 metri: a battere va Sogno, il suo destro finisce di poco sopra la traversa

58’ Doppio cambio per mister Sarpero: dentro Medas e Croce, fuori Sadiku e Silvestri

57’ GOOOOOOOL! Regalo di Fresia al neo acquisto biancorosso F. Calcagno che calcia dalla distanza, il portiere para, ma la palla bagnata gli scivola e rotola in rete. 2-1

55’ Secondo cambio per mister Valmati: dentro Chiarlone per Erhahon

54’ Giallo per Sogno che protesta per un fuorigioco fischiato ai suoi danni

52’ Cross di Gnecchi dalla destra sul secondo palo per Silvestri che da colpisce di destro da posizione ravvicinata, grande intervento di Galletti che si oppone, ma il n. 10 biancoblù era in fuorigioco

Via alla ripresa, cambio tra i pali per la Carcarese: entra Galletti al posto di Saettone, probabilmente dolorante per lo scontro con Rignanese nella prima frazione

SECONDO TEMPO

45+2 finisce il primo tempo sul risultato di 1-1

37’ PARI! Cross di Sogno, Rignanese colpisce di testa in area e favorisce il tocco di Cosentino che da due passi infila in rete l’1-1

34’ Filtrante perfetto per Rignanese che si trova di nuovo solo davanti a Saettone, ma calcia fuori

28’ lancio lungo per Rignanese che prova a tu per tu prova a beffare Saettone, ma il giovane portiere locale in uscita è bravissimo ad opporsi e negargli la gioia del gol. Dopo lo scontro qualche problemino per l’attaccante degli striscioni e l’estremo difensore biancorosso, entrano in campo i rispettivi fisioterapisti per controlli e ghiaccio

23’ CARCARESE IN VANTAGGIO! Palla in area dalla destra, ribattuta della difesa, Cancellara dal limite colpisce al volo e segna l’1-0

17’ Contropiede della Carcarese con Cancellara che verticalizza per Brignone, il quale si inserisce tra i due difensori, avrebbe davanti a sè campo aperto, ma è sfortunato perché la palla gli rimbalza sui talloni

13’ Rignanese riceve dai 25 metri, controlla e calcia: la sua conclusione si spegne sul fondo

6’ Bella giocata di Moretti che dalla sinistra entra in area e tenta il tiro, la difesa respinge, la palla arriva a Calcagno che calcia fuori misura

3’ Savona di nuovo pericoloso su calcio da fermo, sugli sviluppi di una punizione cross in mezzo per Rignanese che di testa svetta e manda a lato

2’ Subito vicino al gol il Savona: su corner dalla sinistra, l’ex Galli di testa colpisce la traversa, rimbalza sulla linea e viene allontanata dalla difesa

Si parte alle 20:03, calcio d’inizio del Savona

Carcare. È tempo di derby e di grande notte di coppa al “Candido Corrent”. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20:00, Carcarese e Savona si affrontano nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Matteo Perassolo della sezione di Novi Ligure.

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento cariche d’entusiasmo dopo un percorso solido e convincente sia in coppa che nei primi passi della stagione regolare.

La Carcarese ha strappato il pass per i quarti superando brillantemente il Molassana agli ottavi con un doppio successo tra andata e ritorno. In campionato la squadra occupa la sesta posizione in classifica con 7 punti (due vittorie, un pareggio e l’unica battuta d’arresto arrivata all’esordio contro il Rivasamba).

Il Savona ha conquistato la qualificazione dopo aver piegato l’armata della Cairese al termine di un doppio confronto equilibratissimo, terminato in parità sia all’andata che al ritorno e risolto soltanto dalla lotteria dei calci di rigore. Gli striscioni si confermano imbattuti in stagione, occupando il quarto posto in campionato a quota 8 punti (due vittorie e due pareggi).

La posta in palio è alta: novanta minuti intensi per mettere il primo tassello verso le semifinali, prima del verdetto definitivo nella gara di ritorno.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Saettone, Di Giosia, Angeli, Prato, Moretti, Cancellara, Piazza, Calcagno F., Brignone, Bertoni, Erhahon. A disp.: Galletti, Berruti, Berretta, Chiarlone, Di Mattia, Maresca, Szerdi, Babliuk, Zunino. All. Enrico Valmati

SAVONA: Fresia, Cattaneo, Sadiku, Gnecchi, Colombo, Pili, Cosentino, Galli, Rignanese, Silvestri, Sogno. A disp.: Agostino, Gemetto, Siracusa, Schirru, Calcagno M., Sassari, Croce, Rezi, Medas. All. Carlo Sarpero

ARBITRO: Matteo Perassolo di Novi Ligure

ASSISTENTI: Giulio Fantino e Mario Preci di Savona