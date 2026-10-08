Coppa Italia Eccellenza, il Savona batte 3-2 la Carcarese: le dichiarazioni di Sarpero e Valmati

Carcare. Il Savona espugna il “Corrent” nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza: Carcarese battuta 3-2 dopo una gara molto combattuta. Un piccolo vantaggio per la qualificazione in semifinale, dove gli Striscioni saranno chiamati a mantenerlo in questo apertissimo doppio confronto.

Le dichiarazioni di Sarpero

Ieri è stata una partita molto bella, ben giocata sia tecnicamente sia tatticamente e fisicamente. Sono contento perché abbiamo dato continuità all’ottima partita giocata contro il Campomorone, stavolta giocando fino al 95’, nonostante l’inferiorità numerica e cambiando praticamente otto undicesimi.

Siamo riusciti comunque a tenere in mano la partita, a creare tanto contro un’ottima squadra, organizzata e che non ha mai mollato. Mi dispiace solo per i due episodi dei gol subiti: uno è arrivato dopo una palla persa e un po’ di rimpalli, l’altro da un tiro da fuori, dove Fresia, che era da un po’ che non giocava, ha commesso un errore individuale. Poco importa, perché è un ragazzo forte e avrà la possibilità di rifarsi. Sono errori che possono capitare, soprattutto quando il campo è così bagnato e scivoloso.

I ragazzi sono stati veramente un gruppo, mi stanno seguendo e sono davvero molto contento. Chiunque viene chiamato in causa risponde in maniera positiva per il Savona e siamo riusciti alla fine a vincerla con merito.

Rimane il rammarico per le tante occasioni create e non sfruttate, perché potevamo sicuramente aumentare il passivo. Siamo contenti del rientro di Rignanese e siamo contenti che Gnecchi, secondo me ieri migliore in campo, stia tornando in forma. Stiamo recuperando anche quei giocatori che erano partiti un po’ in ritardo, con il freno a mano tirato, per presentarci al meglio in queste due competizioni. Ho la voglia di fare bene e di tirare fuori il massimo. Ringrazio i tifosi perché anche ieri ci hanno spinto per 90 minuti e ci hanno aiutato a fare questa impresa. Vincere a Carcare non è mai facile.

Vogliamo continuare a fare bene e soprattutto migliorare il bottino dei punti in casa, perché ancora non abbiamo vinto e la nostra gente merita una vittoria davanti ai propri occhi.

Sono davvero molto contento del sacrificio che hanno fatto i ragazzi, anche in inferiorità numerica, con Santiago (Sogno ndr) che si è messo a fare il terzino mentre stavo facendo il cambio con Calcagno, che è entrato anche se non stava bene. Un grande applauso a tutti i ragazzi, perché sono davvero attaccati alla causa e per questo sono molto

Le dichiarazioni di Valmati

Abbiamo fatto una grande partita. In queste due gare abbiamo gestito tutta la rosa e ci siamo dati un grande segnale. Non avremmo dovuto perdere, considerando la prestazione dei ragazzi, palleggiare così tanto e giocare in questo modo contro il Savona non credo sia da tutti.

Devo fare quindi i complimenti a tutto lo spogliatoio, abbiamo dimostrato che siamo una squadra di alto livello. Abbiamo preso dei gol troppo facilmente e su questo dobbiamo migliorare. Fisicamente abbiamo retto, ma in campo c’erano tanti giocatori che non giocavano con continuità da un po’ di tempo, alcuni avevano i crampi ma avevo terminato i cambi, quindi abbiamo perso un po’ di lucidità e il Savona ci ha fatto male proprio in quel momento. Peccato.

Dobbiamo sbloccarci in casa, penso si passi attraverso queste prestazioni, quella di oggi è stata migliore rispetto alle ultime uscite. Per domenica dobbiamo recuperare soprattutto energie mentali, questa gara ne ha portate via tante, e dobbiamo migliorare nell’attenzione nelle piccole cose.