Coppa Italia Eccellenza, al Pietra Ligure l’andata contro il Rivasamba: finisce 0-2, ancora decisivo Aspesi

Il Pietra Ligure vuole difendere la Coppa Italia di Eccellenza conquistata l’anno scorso. E dopo aver battuto l’Albissole al primo turno, anche il Rivasamba si piega ai biancocelesti nella gara d’andata, giocata a Sestri Levante.

La squadra di Moraglia vince 0-2, doppietta del classe 2008 Amedeo Aspesi, sempre più al centro dello schieramento pietrese. Il centrocampista, ironia della sorte, era stato decisivo contro il Rivasamba già nella partita di campionato il 20 settembre, terminata 0-1.

Mercoledì 21 ci sarà il ritorno al De Vincenzi, ma il bottino del Pietra è rassicurante. Prima della rivincita, attenzione alle sfide di campionato: il Pietra è impegnato nel big match contro la Lavagnese, il Rivasamba affronterà la Genova Calcio.

Il tabellino

RIVASAMBA 0-2 PIETRA LIGURE (23′ e 85′ Aspesi)

Rivasamba: 1 Assalino, 2 Bacigalupo, 3 Sanguineti, 4 Queirolo, 5 Bagnato, 6 Defilippi, 7 Dall’Asta, 8 Cusato, 9 Oliveri, 10 Menini, 11 Garibotto. A disposizione: 12 Cammarota, 13 Solari, 14 Bacigalupo, 15 Codda, 16 Massaro, 17 Saitta, 18 Tarozzi, 19 Bucur, 20 Di Francesco. Allenatore: Davide Del Nero.

Pietra Ligure: 1 Duberti, 6 Balla, 7 Gabriele Insolito, 9 Dominici, 13 Mazzon, 14 Aspesi, 18 Secco, 19 Castrofilippo, 20 Fatnassi, 21 Farrauto, 24 Santana. A disposizione: 1 Vernice, 3 Leo, 4 Ravoncoli, 8 Giglio, 11 Celella, 15 Bigaglia, 16 Pulito, 17 Iorio, 77 Gianmarco Insolito. Allenatore: Andrea Moraglia.