Contributi per l’avvio di nuove imprese, al via il bando della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Liguria. Apre il 15 ottobre il bando promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali e rafforzare competenze e capacità gestionali di aspiranti imprenditori e neo imprese nelle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Al bando, che ha una dotazione finanziaria di 45 mila euro, possono partecipare sia gli aspiranti imprenditori che titolari di micro, piccole o medie imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2026.

“Per tutti – ricorda l’ente camerale – l’accesso al bando è legato alla partecipazione di almeno 4 moduli del corso “Fare impresa: una guida pratica all’avvio” che inizia a breve: il 13 ottobre ad Imperia, il 15 a Savona e il 14 alla Spezia. Invitiamo gli interessati ad iscriversi al corso per non perdere la duplice opportunità: formativa e di accesso alla misura di sostegno. Il corso è svolto in collaborazione con le associazioni di categoria di Imperia, Savona e La Spezia nell’ambito del progetto Network CreaImpresa”.

Le spese finanziabili dal bando sono: costi di costituzione d’impresa (ad esempio, onorari notarili), servizi di accompagnamento e assistenza tecnica e servizi di digitalizzazione.

Informazioni e domanda di accesso al bando sul sito della Camera di Commercio, rivlig.camcom.gov.it. Link diretto:https://www.rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani-occupazione/sni-sportello-nuove-imprese/contributi-la-creazione-di-impresa.