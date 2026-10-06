Con “Open! Studi aperti 2026” l’architettura si apre al pubblico

Savona. Il 9 e 10 ottobre torna OPEN! Studi Aperti, la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e realizzata insieme agli Ordini territoriali e agli studi professionali.

Da quasi dieci anni OPEN! porta l’architettura fuori dai suoi luoghi abituali per avvicinarla ai cittadini, attraverso incontri negli studi, visite ad architetture, esposizioni e iniziative non convenzionali aperte al pubblico. Un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro degli architetti e comprendere il ruolo della professione nella trasformazione dei luoghi e nella qualità della vita quotidiana.

Un grande evento diffuso sul territorio nazionale, nato per favorire un rapporto più diretto tra la professione e la società. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Architettura Condivisa”, un invito a considerare gli studi professionali non soltanto come luoghi di lavoro, ma come spazi aperti al dialogo e alla partecipazione.

“OPEN Studi Aperti – spiega Silvana Pellerino, consigliera nazionale CNAPPC con delega a OPEN Studi Aperti – nasce da un gesto semplice ma molto significativo: aprire una porta. Significa permettere ai cittadini di entrare nei luoghi in cui prendono forma idee, progetti e trasformazioni che riguardano la nostra vita quotidiana. Con Architettura Condivisa abbiamo voluto dare ancora più forza a questo incontro, perché credo che l’architettura abbia bisogno di essere raccontata, ma soprattutto vissuta e compresa attraverso il dialogo. Il 9 e 10 ottobre gli studi, gli Ordini e molti luoghi delle nostre città diventeranno spazi di incontro e confronto. È proprio nella partecipazione di tanti professionisti, con esperienze e sensibilità diverse, che OPEN può esprimere la sua dimensione più autentica: creare occasioni per guardare con maggiore consapevolezza i luoghi in cui viviamo, interrogarci sul loro significato e immaginare insieme come potranno trasformarsi”.

Cinque iniziative in provincia di Savona

Anche la provincia di Savona partecipa a OPEN! Studi Aperti 2026 con cinque iniziative, distribuite tra Savona, Varazze, Albenga e Finale Ligure. Proposte diverse per contenuti e modalità, ma accomunate dalla volontà di aprire gli spazi della professione e creare occasioni di incontro con il pubblico.

A Finale Ligure architettura, solidarietà ed economia circolare

A Finale Ligure, l’architetto Pietro Rosso propone venerdì 9 ottobre, dalle 17 alle 21, “Empori di Scambi e di Idee”, negli spazi di Salita del Grillo 2 sede dell’Emporio di Scambi e di idee di Caritas Savona-Noli.

Il progetto, curato dall’architetto Pietro Rosso in collaborazione con Serena Folco e realizzato grazie alla Sinergia con Caritas Savona-Noli nasce dalla riprogettazione dei locali parrocchiali destinati al Centro di Ascolto Vicaria del Ponente di Finale Ligure

Durante OPEN! lo spazio sarà aperto alla comunità con un desbarasso gratuito e aperitivo mentre progettisti, volontari saranno a disposizione per raccontare la genesi del progetto e il percorso che ha portato alla trasformazione degli ambienti.

Un’esperienza che mette in relazione architettura, solidarietà, economia circolare e comunità, con l’obiettivo di progettare luoghi capaci di rispondere ai bisogni dei territori e favorire nuove forme di partecipazione.

Varazze – Ariu Vallino Architects in Open 2026

A Varazze, lo studio Ariu+Vallino Architetti Associati, in via Campana 53/1, apre le proprie porte sabato 10 ottobre, dalle 17 alle 21, con “Ariu Vallino Architects in Open 2026”.

Un’occasione per incontrare i professionisti, conoscere più da vicino il loro lavoro e confrontarsi sui temi della progettazione e del rapporto tra architettura e territorio.

Albenga – Abitare bene, progettare insieme

Ad Albenga, lo Studio dell’architetta Daniela Vio – Healthy Architect, in via dei Mille 131, propone il 9 e 10 ottobre, dalle 10 alle 18, l’iniziativa “Abitare bene, progettare insieme. Architettura condivisa tra persone, spazi e paesaggio”, realizzata in collaborazione con Interno Uno – Arredamento e progettazione d’interni.

L’appuntamento racconta l’architettura come un processo di ascolto, confronto e condivisione, nel quale entrano in relazione le esigenze di chi vivrà gli spazi, le caratteristiche del luogo e le competenze di professionisti, imprese, artigiani e aziende specializzate.

Saranno presentati progetti di ristrutturazione, interior design, riqualificazione e progettazione del verde, insieme a materiali, immagini e render, con particolare attenzione al tema dell’“abitare bene”, inteso come ricerca di equilibrio tra funzionalità, comfort, identità, natura e benessere.

L’iniziativa sarà inoltre occasione per raccontare la collaborazione progettuale con Interno Uno e per coinvolgere i visitatori in un piccolo percorso partecipativo dedicato alla propria idea di casa e di spazio.

Savona – Ristrutturare con l’argilla e il cocciopesto

A Savona, l’architetta Maria Pizzamiglio – COSA casa propone venerdì 9 ottobre, dalle 11 alle 18, l’appuntamento “Ristrutturare con l’argilla e il cocciopesto”, in via San Michele 10/8.

Sarà possibile vedere dal vivo le diverse fasi di posa degli intonaci in argilla cruda per la ristrutturazione di un interno e approfondire le caratteristiche di un materiale naturale capace di contribuire al comfort degli ambienti, regolando l’umidità e assorbendo gli odori.

L’incontro permetterà inoltre di conoscere il cocciopesto, un rivestimento traspirante e impermeabile a base di calce e argilla cotta ridotta in polvere, particolarmente adatto a bagni e cucine. Materiali naturali, poco elaborati e destinati, al termine del loro ciclo di vita, a tornare alla natura, diventano così occasione per riflettere sul rapporto tra progettazione, sostenibilità e qualità dell’abitare.

Savona – Visita a Villa Frugoni

Sempre a Savona, Bruzzone Architecture propone sabato 10 ottobre la visita a Villa Frugoni, in via Giovanni Amendola 7.

L’iniziativa offre l’opportunità di entrare in uno spazio di particolare interesse architettonico e di approfondire il rapporto tra architettura, patrimonio e comunità, attraverso una visita pensata per il pubblico nell’ambito di OPEN! Studi Aperti 2026.

L’architettura come occasione di dialogo

Le cinque iniziative organizzate in provincia di Savona interpretano il tema dell’“Architettura Condivisa” attraverso prospettive differenti: l’utilizzo di materiali naturali, la progettazione degli spazi abitativi, il rapporto con il paesaggio, la rigenerazione di luoghi destinati alla solidarietà e la conoscenza del patrimonio architettonico.

Un programma che testimonia come l’architettura non riguardi soltanto la progettazione degli edifici, ma anche la cura dei luoghi, l’ascolto delle persone, la sostenibilità, la qualità dell’abitare e la costruzione di relazioni all’interno delle comunità.

“OPEN! Studi Aperti rappresenta un’importante occasione per avvicinare l’architettura alle persone e per mostrare quanto il lavoro degli architetti sia strettamente legato alla qualità della vita, dei luoghi e delle comunità. Il tema di quest’anno, “Architettura Condivisa”, interpreta bene questa volontà di dialogo: condividere conoscenze, esperienze e progetti significa rendere più comprensibile il valore della professione e, allo stesso tempo, ascoltare le esigenze e le aspettative di chi vive quotidianamente gli spazi.” Dice Irene Avino, Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona e Referente locale OPEN! Studi Aperti 2026. “Le cinque iniziative che si svolgeranno in provincia di Savona raccontano approcci diversi, ma hanno un elemento comune: la volontà di aprire gli studi e i luoghi dell’architettura al pubblico, creando occasioni concrete di incontro e confronto. Invitiamo quindi cittadini, professionisti e curiosi a partecipare agli appuntamenti del 9 e 10 ottobre e a scoprire da vicino il lavoro degli architetti del nostro territorio” conclude Matteo Sacco, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona.

Il programma completo degli eventi e tutte le informazioni sulle iniziative sono disponibili sul portale ufficiale OPEN! Studi Aperti – studiaperti.com.