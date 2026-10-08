Commercio a Carcare, il centro storico si anima e si concretizza l’apertura di un nuovo supermercato lungo la Sp29

Carcare. Fermento commerciale a Carcare, dove ci sono imprenditori pronti ad investire in nuove attività e iniziano ad aprire i primi battenti di quella che sembra una rinascita del settore. Si anima il centro storico con un laboratorio di lavorazione del vetro, un paio di ristoranti, un ritrovo per gli appassionati di giochi da tavolo e di collezioni, un point dove si accede ad informazioni e servizi per gli anziani e due centri estetici.

Recentemente, nella zona tra via Garibaldi e via del Collegio, sono stati inaugurati una gelateria automatica e una pizzeria-kebab, mentre sul piano dei locali storici sono ripartiti con nuove gestioni il ristorante La Baracca a San Giovanni del Monte e la Gelateria Crespi in piazza Caravadossi. Ora si torna a cucinare nel punto ristoro presente sul ponte vecchio e nelle prossime settimane anche via Castellani vedrà la riapertura del pub nonchè di un’attività ricettiva.

Prosegue inoltre l’iter per la realizzazione di un supermercato lungo la Sp 29, tra Carcare e Vispa, nel sito dell’ex falegnameria Scarrone. Dal Comune ancora nessuna comunicazione ufficiale anche se i tecnici hanno già avuto interlocuzioni con gli addetti ai lavori (del gruppo Arimondo) che sembrerebbero pronti a presentare il progetto in vista della richiesta delle autorizzazioni. Trattandosi di una struttura della grande distribuzione e quindi di ampia metratura saranno necessari adeguamenti alla viabilità per creare una svolta e un’uscita in sicurezza dal futuro parcheggio.

Procede spedito anche il cantiere per la costruzione di locali ad uso commerciale dove un tempo c’era il distributore di carburante, sempre lungo la Sp 29, nei pressi del centro cittadino. Anche in questo caso trapelano poche informazioni ma si fa strada la possibilità che un marchio noto di abbigliamento e accessori già presente in Valbormida voglia trasferirsi proprio nella nuova struttura.